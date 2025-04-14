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    大阪世博首日大雨驟寒 仍有近3千人參觀台灣館

    台灣館場館主體採用可回收金屬環保綠建材，藉由金屬板切折出群峰蜿蜒之山稜折線，產生山稜陰陽面。（記者吳哲宇攝）

    台灣館場館主體採用可回收金屬環保綠建材，藉由金屬板切折出群峰蜿蜒之山稜折線，產生山稜陰陽面。（記者吳哲宇攝）

    2025/04/14 20:16

    〔記者吳哲宇／台北報導〕2025年大阪世界博覽會昨天開幕，台灣以玉山數位科技株式會社名義推出TECH WORLD館參與。儘管大阪首日陰雨綿寒，但根據TECH WORLD館統計，昨天有近3000名各國民眾參觀體驗，品嘗館內販賣的珍奶、魯肉飯等台灣美食。

    玉山數位科技株式會社會長黃志芳今天表示，TECH WORLD館注重民眾的參觀感受，希望讓每名入場參觀民眾都能了解台灣豐富的人文、自然生態以及高科技，所以設定最佳觀感體驗為1批次最多30人，單日最大接待人數為3300人。

    黃志芳表示，即便大阪昨天下雨且下午氣溫驟降，影響世博整體入場人數與各館的進館人數，TECH WORLD館仍達單日3000人次入館，十分難能可貴。

    而大阪今天轉晴，台灣館外湧現民眾排隊入場人潮，若未事前預約參觀，需要在館外排隊等候30分鐘以上，但仍吸引許多民眾耐心等候，除日本和外國旅客外，也有許多赴日旅遊的台灣民眾專程前往參觀。

    台灣館的建築外觀如高聳群山，象徵台灣多元豐富的人文和自然生態，山與山之間峰峰相連，也代表著台灣與世界各地的合作關係，更象徵最初版本的館名「玉山館」；場館主體採用可回收金屬環保綠建材，藉由金屬板切折出群峰蜿蜒之山稜折線，產生山稜陰陽面。白天可反射陽光閃耀光芒，夜晚則從館內透出柔和燈光，與星空交相輝映，並反射其他展館的燈光，五光十色的同時，也象徵每個人心中都有一座山，是追求共好的起點。

    館內設有生命、自然、未來等3大主題劇場，透過台灣AI、晶片技術力，打造跨媒體沉浸式體驗，呈現台灣本土自然及文化特色，讓參觀者感受「連結世界，共創未來美好生活」策展理念，結束也會獲得限定紀念品。場館幹部表示，不少民眾沉浸台灣自然國寶景觀，潸然落淚。

    其中，場館以技術力展現台灣蝴蝶蘭，利用奈米技術，於蘭花上刻印噴染世博LOGO，不僅不會掉色，也不會傷及植物。

    黃志芳表示，TECH WORLD館將於22日舉行開幕儀式，將邀請雲門舞集表演，雲門舞集此次為館內3大主題編排全新舞蹈劇，半年展期的每個月也都有精彩活動，目前並暫定6月10日邀請藝人徐若瑄擔任1日館長。

    台灣館透過AI、晶片技術力，打造跨媒體沉浸式體驗，呈現台灣本土自然及文化特色（記者吳哲宇攝）

    台灣館透過AI、晶片技術力，打造跨媒體沉浸式體驗，呈現台灣本土自然及文化特色（記者吳哲宇攝）

    台灣館利用奈米技術，於蘭花上刻印噴染世博LOGO，不僅不會掉色，也不會傷及植物。（記者吳哲宇攝）

    台灣館利用奈米技術，於蘭花上刻印噴染世博LOGO，不僅不會掉色，也不會傷及植物。（記者吳哲宇攝）

    台灣館透過AI、晶片技術力，打造跨媒體沉浸式體驗，呈現台灣本土自然及文化特色。（記者吳哲宇攝）

    台灣館透過AI、晶片技術力，打造跨媒體沉浸式體驗，呈現台灣本土自然及文化特色。（記者吳哲宇攝）

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