難忘疫情贈日人口罩 八代市議長聲聲感謝基隆

日本熊本縣八代市議會議長村川清則（圖左）帶領海外參訪團今天（14日）來台，基隆市副市長邱佩琳（圖右）代表市長謝國樑歡迎貴賓，村川清則致贈邱佩琳日本紀念品。（記者俞肇福攝）

2025/04/14 20:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕日本熊本縣八代市議會議長村川清則帶領海外參訪團今天（14日）來台，第一站到基隆參訪，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑歡迎貴賓；由於熊本縣與八代市將合作興建物流中心，對於興建中的大智通物流中心極感興趣，邱佩琳表示，願意促成業者與八代市交流。

基市府表示，基隆市與八代市2018年締結友好城市，在觀光推廣、物產展等市政經驗交流有豐碩成果。村川清則14日率隊來台訪問，首站拜會基市府。由於謝國樑人在國外，由邱佩琳在基隆要塞司令官邸接待訪問團成員。

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邱佩琳說，基隆市政府2023年組團去八代市參訪，看煙火的時候很冷，八代市長給每人一條棉被，能看到漂亮的煙火又不覺得冷，讓人感動。八代市此刻組團來訪交流，基市府也會分享經驗，希望雙方有更進一步的合作。

村川清則說，2016年的今天，發生熊本大地震的前震，2天後的大地震，造成278人死亡，很感激基隆市提供援助。台灣人在地震過後給予日本很多援助，包括新冠肺炎疫情爆發時，各地非常缺口罩，基隆市也捐贈很多口罩給八代市，他要當面表達日方謝意。

八代市訪問團來台4天，今天與基市府團隊交流重點，分別為基隆港郵輪動態、未來交流和大智通物流中心投資案。

邱佩琳說，以基隆港為郵輪母港的郵輪，往來日本宮古島、石垣島和沖繩等地，基市府希望有新的地點加入。台積電到熊本縣設廠，很多台灣人住在那邊，希望有機會開啟基隆和八代市的航線。

日本熊本縣八代市議會議長村川清則（圖左）帶領海外參訪團今天（14日）來台，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑歡迎貴賓，邱佩琳致贈基隆知名糕點給日方參訪團。（記者俞肇福攝）

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