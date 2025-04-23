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    慘！花10年存近千萬買法拉利 交車1小時就燒毀

    日本男團製作人花4300萬日圓買下法拉利458 Spider，沒想到交車1個小時就在路上燒毀。（圖擷自製作人ほんこん「X」帳號）

    日本男團製作人花4300萬日圓買下法拉利458 Spider，沒想到交車1個小時就在路上燒毀。（圖擷自製作人ほんこん「X」帳號）

    2025/04/23 15:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太悲慘了！日本6人男團CHOCORABI（ちょこらび）的製作人，花了10年時間終於存到4300萬日圓（約新台幣987萬元），買下自己夢想中的車子法拉利458 Spider，沒想到交車1個小時就在路上燒毀。

    綜合日媒報導，製作人ほんこん近日在自己的X帳號上傳照片，從中可以看到他的法拉利在日本首都高速道路上燒得面目全非，還苦中作樂地用帶著天使光環的表情符號遮住車牌，製作人感嘆自己可能是日本首名剛買法拉利1小時就燒掉的人。

    男團成員ポケカメン也在X帳號分享了製作人樂極生悲的過程，分別是剛交車的法拉利原貌，以及在路邊陷入火海的樣子。製作人透露，他在路上行駛突然發現車子冒出白煙，連忙靠邊下車並報案，不幸中的大幸是沒有造成任何傷亡。

    東京警視廳已著手調查這輛法拉利自燃的原因，目前懷疑有可能是從引擎開始起火，部分網友則指出這也許是法拉利自身結構性缺陷所造成的，畢竟法拉利過去曾有多種車款都因為起火風險被召回。

    法拉利起火情況。（圖擷自男團成員ポケカメン「X」帳號）

    法拉利起火情況。（圖擷自男團成員ポケカメン「X」帳號）

    法拉利交車時的原貌。（圖擷自男團成員ポケカメン「X」帳號）

    法拉利交車時的原貌。（圖擷自男團成員ポケカメン「X」帳號）

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