民眾黨台南開講 基進：儼然謝龍介選市長造勢、小草扛轎

基進台南黨部主委吳依潔批評，現場儼然成為「謝龍介市長競選總部成立大會」。（吳依潔提供）

2025/04/13 22:11

〔記者王姝琇／台南報導〕民眾黨今天舉辦全民開講台南場，黨主席黃國昌及國民黨不分區立委謝龍介出席。基進台南黨部主委吳依潔表示，雖然表面上是民眾黨造勢大會，但儼然成為了「謝龍介市長競選總部成立大會」。

吳依潔批評，謝龍介今天在民眾黨造勢場合完全不隱藏自己的市長夢，即便口口聲聲說這次造勢大會叫做「人民是頭家」，事實上卻把自己當頭家、把民眾黨當作自己通往市長大位的墊腳石，期許民眾黨在2026年可以有5位議員當選，其實就是在幫自己市長大位多找5個「扛轎」；甚至「枵鬼假細膩」地說，如果台南市民讓他當4年的市長，剩下的就交給民眾黨了。

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吳依潔提到，謝龍介今日同時也在現場不斷撇清國民黨沒有共諜、自己不是中共同路人，其實就是「目睭瞌瞌講白賊」；如今藍白兩政黨在國會中聯手刪除台灣當務之急的國安預算、凍結內政所需的基本運作經費、阻擋發展台灣本土意識的文化政策，就是在對中國洞門大開、削弱台灣主權與敵我意識。

吳依潔強調，今天這樣的場合看起來就是大共匪跟小共匪要分贓台灣利益，小共匪被佔了便宜卻傻傻不知，民眾黨簡直就是被謝龍介當成為市長大位墊腳的草！如果「人民真的要當頭家」，就要趕快一同來參與大罷免連署，踢除掉這些與中國沒有距離的賣台政黨與立委；現在的國會就是因為藍白兩黨聯手惡搞，才導致台灣裡外都癱瘓。吳依潔慎重呼籲大家2026年地方選舉一定要擦亮眼睛，絕對不能投給出賣台灣的國民黨跟民眾黨。

民眾黨今天舉辦台南場宣講活動。（吳依潔提供）

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