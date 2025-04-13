朱立倫要民進黨「不可護短」 黃帝穎：藍白敢不敢支持檢調辦共諜？

針對共諜案，朱立倫要求民進黨政府不可護短，律師黃帝穎公開喊話藍白：「敢不敢表態支持檢調反滲透辦共諜？」圖為黃帝穎。（資料照）

2025/04/13 10:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署日前查出國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑涉嫌違反國安法，何仁傑在吳釗燮擔任外交部長期間，涉將外交部機敏資料洩漏給中共情治人員，檢方認定何涉違反國安法，以有串證、滅證之虞向法院聲押獲准。對此，國民黨主席朱立倫要求民進黨政府不可護短，不過律師黃帝穎公開喊話藍白：「敢不敢表態支持檢調反滲透辦共諜？」

黃帝穎指出，北檢偵辦共諜案發動多次搜索，聲押何姓前外交部長助理獲准，本案在押被告有吳姓前總統府諮議、邱姓前民進黨黨工與黃姓前議員特助。黃帝穎提到，國安法修法加重為中國「發展組織」處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣5000萬元以上、1億元以下罰金。但司法仍應評價共諜同時觸犯貪污治罪條例「違背職務收賄罪」，最重處無期徒刑。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎表示，不論外交部或總統府幕僚，洩漏國防秘密、外交機密、一般公務機密或非可公開政府資訊，均屬於「違背職務」行為，共諜因此獲得不法利益，除了違反國安法外，同時構成貪污治罪條例「違背職務收賄罪」，刑度從國安法的七年以上徒刑，上升到貪污條例的最重無期徒刑。

黃帝穎指出，公務體系共諜案均應加辦貪污重罪，非公務員身分的共諜，教唆政府人員洩密，提供不法利益作為對價，即為具行為分擔、犯意聯絡的共犯，同樣觸犯貪污治罪條例「違背職務收賄罪」，最重無期徒刑。

黃帝穎最後也強調：「社會支持政府嚴辦共諜防衛民主，藍白敢不敢表態支持檢調反滲透辦共諜？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法