中共軍演將賴清德畫成「綠蛆」抓柯進牢 專家：實在太LOW有反效果

中國人民解放軍東部戰區今日對台發動軍演，同時在微博號發布《殼》動畫影片，將賴清德總統畫成「綠蛆」蠕動，一手把前民眾黨主席柯文哲抓進牢裡。（圖取自微博）

2025/04/01 13:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區今日對台發動軍演，同時在微博號發布《殼》動畫影片，將賴清德總統畫成「綠蛆」蠕動，一手把前民眾黨主席柯文哲抓進牢裡。軍事專家批評，這種影片實在太LOW了，類似以前戰鬥文藝，只會產生反效果。

解放軍今日發布兩部影片恫嚇台灣，其中一部「降妖除魔」筋斗雲，以孫悟空搭配中國軍武、航艦的軍演畫面，將共軍比喻成齊天大聖要降伏台灣。

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第二部《殼》動畫影片，由東部戰區融媒體中心、國防大學軍事文化學院聯合創作，中共藉此質疑賴清德「借殼毒台」、「空殼禍台」、「破殼毀台」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮宣稱，解放軍開展聯合演訓，是對「賴清德當局」猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，是對「台獨分裂勢力」蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今日接受本報訪問表示，國台辦說法是「偷換概念」，解放軍這次發動軍演主要是針對美國所發布的戰略概要，美國強調要阻止中國以武力入侵台灣，這是美軍首要目標，而每當國際展現對台灣的重大支持時，中共就會用軍演來恫嚇台灣。

蘇紫雲指出，中共軍演也是順便針對賴總統17項因應策略，意圖對台灣民眾進行威嚇，刻意在今天一早無預警宣布軍演，但這次軍演目的已經失敗，因為早上台灣股市還大漲。

蘇紫雲分析，中共中央軍委會副主委何衛東落馬、東部戰區司令員林向陽已經失蹤了，中共會藉由軍演來維持軍隊掌握的士氣。這一次中共除了出動航艦外，較特別的是多向進逼台灣，企圖對台灣施加壓力，影片還使用了「孫悟空」，形塑軍隊包圍台灣是緊箍咒，降妖則指的是「台獨」。

蘇紫雲批評，東部戰區還發布一支很LOW影片，呈現總統將柯文哲抓進牢裡面，這其實反而是害了柯文哲，這招跟把偵辦柯文哲案檢察官列為台獨打手名單一樣，可見中國技術上雖有進步，但宣傳上真的是太LOW了，類似以前的戰鬥文藝，只會產生反效果。

解放軍今日發布兩部影片恫嚇台灣，其中一部「降妖除魔」筋斗雲，以孫悟空搭配中國軍武、航艦的軍演畫面，將共軍比喻成齊天大聖要降伏台灣。 （圖取自微博）

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