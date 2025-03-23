綠營在台南火力全開！王定宇嗆謝龍介別跑 李遠拿大碗公反擊要飯說

文化部長李遠拿出大碗公，反擊在野黨的要飯說。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/23 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由閣揆卓榮泰領軍的「人民是頭家」政策宣講團今天來到台南，火力全開，立委王定宇怒轟藍營造假罷免死亡連署，叫陣對方的不分區立委謝龍介「麥造」（台語：別跑）；文化部長李遠則拿出大碗公，反擊在野黨的要飯說，抨擊亂刪預算，荒謬至極。

今天的宣講會在永康區武龍宮廟埕舉行，座無虛席，人潮外溢至鄰近巷弄，近4000名支持者到場，高舉「國家要安全、台灣要向前」的標語，吶喊大罷免、大成功，氣氛熱烈。

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宣講陣容包含賴惠員、王定宇、陳亭妃、林俊憲、林宜瑾、郭國文等在地6位立委，還有不分區立委王義川，加上台南市長黃偉哲、民進黨秘書長林右昌，以及中央的教育部次長張廖萬堅、文化部長李遠，卓榮泰則壓軸演說。

賴惠員抨擊藍白亂刪預算，影響老農津貼與職災保險，還讓台灣最好的豬肉難以外銷，罔顧百姓生計；陳亭妃批評藍營立委徐巧芯為了阻擋民進黨，竟然將人往死裡打，已經提告，罷免一定要成功。

王定宇怒斥國民黨罷免造假，竟以死人連署，市黨部副主委已經被收押，直嗆謝龍介會是下一個，並向他叫陣「別跑、要敢做敢當」。

王定宇指出，罷免若沒成功，年金改革會功虧一簣，藍白修法，讓中國人更容易拿到台灣身份證，大家要站出來，攜手救國家。

林俊憲也提到，傅崐萁、黃國昌在立法院亂搞，阻礙台灣發展與進步，更讓國家運轉發生重大危機，「有這種自己人，就不需要敵人」。

郭國文質疑藍白聯手，目的是製造亂局，讓總統賴清德難以施政，大罷免是台灣民主與國家安全的總決戰，否則人民將深受其害。

黃偉哲表示，國民黨版本的財劃，台南是六都補助最少，嚴重損及鄉親的權益，一定要出來捍衛；張廖萬堅則指出，藍白亂砍預算，影響教育政策的推動，罷免是讓孩子不要輸在起跑點上。

李遠宣講時拿出大碗公，強調並非討飯用的，而是要變成「文化聚寶盆」，將前人努力的繪畫、電影、文學等放進去，讓台灣文化走向全世界、讓全世界看見台灣文化。

李遠控訴，藍白亂砍預算，文化部經費被刪得莫名其妙，他整理出一些案例，強調在野黨的荒謬，刻意在惡整。

李遠說，藍白刪除、凍結了政府對文化人的微薄獎勵、文化人出國交流讓世界看見台灣、文化場館的基本營運等所有與人民權利相關的文化經費，說文化人是要飯的，目的其實是要人民要向在野黨要飯。

李遠以1億元在麻豆的首府大學推動聯合典藏庫房計畫為例，這是推動台南成為台灣典藏修復中心，經費全數被刪除，台南的城市發展，竟要由台北選出的立委決定，相當荒謬。

李遠強調，在野黨亂砍預算，不僅引起文化界大反彈，全民的文化權利也被剝奪，人人都是文化人，大家一定要站出來。

林右昌號召黨員加入連署，並當公民團體的志工，協助推動大罷免，讓國家安全、台灣向前。

林右昌也砲轟藍營，已經悖離之前的反共立場，現在是親共、媚共、舔共，傷害台灣人民，籲請鄉親支持大罷免，保障國家安全。

「人民是頭家」政策宣講到台南，火力全開，怒轟在野黨亂搞，阻礙國家發展。（記者吳俊鋒攝）

閣揆卓榮泰抨擊在野黨亂刪預算，影響國家正常運作。（記者吳俊鋒攝）

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