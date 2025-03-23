罷免羅廷瑋市場租攤位突遭撤 罷團：嚴厲譴責背後邪惡勢力

台中罷免羅廷瑋民團，原本承租新光市場攤位擺攤，並已付了租金，今天卻傳出疑似因受到壓力，場方不願再出租。（罷團提供）

2025/03/23 22:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中民間團體推動罷免國民黨羅廷瑋的「敲羅行動」，今天持續進行連署，上午出動「小蜜蜂」前往東區樂成宮前收件，雖然克難在機車坐墊上連署，仍吸引不少民眾來連署，不過原本已經付租金，並進駐擺攤的東區新光市場攤位，今天卻傳出市場疑似受到壓力不願再出租，罷團發出聲明，嚴厲譴責背後邪惡勢力。

台中推動「敲羅行動」的民間團體，今天上午出動「小蜜蜂」前往東區樂成宮前擺攤，因是2個小時的機動連署站，志工只能拿著海報，克難的讓民眾在機車坐墊上連署，不過仍吸引不少民眾來參與連署。

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一位李姓民眾強調，立委在立院監督預算理所當然，但是對於羅廷瑋在立法院亂刪預算，讓政府無法運作則無法認同，並批評羅廷瑋沒主見，在立院被國民黨黨團傅崐萁等人牽著鼻子走，才會連署罷免他。

罷團今天並表示，原本已經承租新光市場內一個攤位到4月25日，且租金也已經付了，沒想到今天因不明勢力威脅，協助承租人迫於無奈只能撤除團隊已付清租金的攤位，在此嚴厲譴責背後邪惡勢力，不應阻擋公民行使公民權。

罷團並表示，近來在新光市場，志工屢次遭受特定人士不友善語言攻擊以及強力驅趕。甚至也有擺攤物品被這些特定人士惡意藏匿與破壞的情況發生。因此呼籲居住在中西東南區的市民們積極站出來參與2階連署。馬上採取行動，不畏懼背後惡勢力！勇敢行使公民權利！

新光市場許董事長則表示，不知道罷團到市場租攤位，自己則未受到壓力，強調市場都是安分守己的生意人，不希望碰政治。

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