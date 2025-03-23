「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁 控新埔鎮公所妨害罷免公民權

「除舊汰欣」領銜人余筱菁抨擊新埔鎮公所惡質妨礙公民的罷免權益。（余筱菁提供）

2025/03/23 15:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「除舊汰新」號召罷免國民黨立委徐欣瑩的公民團體，今天白天在新埔鎮市區用快閃和散步的方式宣傳罷免活動，但領銜人、前縣議員余筱菁下午卻指控遭新埔鎮公所惡意妨害、干擾行使罷免的公民權。

新埔鎮公所表示，他們重申法律明定行政機關應嚴守行政中立，所以有關借用鎮公所辦公大樓及其周邊設施部分，早已明定禁止借用給任何政治團體從事任何政治活動。

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今天早上公所接獲鄉親反映，指罷團在公所大樓周邊設施從事政治活動，遂派人到場並通知新埔警分局協助處理，警方已請罷體依原申請的路權進行原定的活動。

新埔警分局表示，「除舊汰欣」罷團今天白天在新埔鎮市區進行罷免活動的快閃宣傳，另提出遊行的申請，但沒有申請集會活動。

今天早上8點左右，罷團成員數人在新埔國中警衛室前方快閃宣傳，疑似遭到緊鄰一旁的國民黨新埔鎮黨部相關人士的驅離，隨即轉戰到對面的便利超商前人行道上持續爭取鄉親的注意和連署，大約11點過後轉戰到新埔鎮公所側邊的帳篷區持續受理連署。

警方說，他們接獲新埔鎮公所報案，基於前述行政中立原則，希望警方協助排除。員警到場後，身著「除舊汰欣」相關背心且坐在公所附屬設施帳篷內的罷團成員隨即脫下，「回歸」遊客身分，帳篷外的罷團成員雖仍身著相關活動的背心，但屬事前申請的事項，警方便無進一步干預。

余筱菁說，今天他們在新埔國中前的連署，因為旁邊是國民黨新埔鎮部，所以國民黨黨工出來趕人，並且表明那是國民黨的位置，不能放旗幟，但實際他們旗幟擺放在道路旁，也不妨礙交通。

余筱菁說，後續他們轉戰新埔鎮公所旁涼亭（帳篷）做連署後，被不知名人士驅趕，對方主張他們沒跟鎮公所申請使用，她說願意補辦申請，但對方馬上說申請了也不會獲准，因為公所和代表會都不會同意。

余筱菁說，罷免是憲法保障人民的權益，與一般的政治活動不同，而且新竹縣府公告的路權申請明定，警方會去知會相關單位，除非要封閉道路才需要向路權單位提出申請。

所以余筱菁抨擊新埔鎮公所前述做法是為難民眾，甚至要求「除舊汰欣」團隊必須10分鐘就離場，完全是惡質妨礙罷免公民權益的行為。

余筱菁也抨擊新埔鎮公所所謂的行政中立說，質疑行政機關若真的有行政中立，新竹縣政府當年就不會借場地給韓國瑜辦大型造勢晚會，還留下一大堆垃圾給鄉親！這就是國民黨的雙重標準嗎？更何況憲法保障的公民罷免權，豈是公所和代表會的規定所能牴觸的？

新竹縣「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁說，他們今早如圖在新埔國中前設攤號召連署，遭到緊鄰的國民黨新埔鎮黨部黨工（前著黑色上衣和褲子者）的驅趕。（圖由余筱菁提供）

新竹縣「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁說，他們今早如圖在新埔國中前設攤號召連署，遭到緊鄰的國民黨新埔鎮黨部黨工（前著黑色上衣和褲子者）的驅趕。（圖由余筱菁提供）

新竹縣「除舊汰欣」罷團領銜人余筱菁說，他們今天在新埔鎮公所側邊的涼亭（帳篷）區辦理連署活動，遭新埔鎮公所等惡意干擾公民罷免權。（圖由余筱菁提供）

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