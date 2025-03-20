罷免王鴻薇勢頭超旺！「山除薇害」啟動2階連署 首週就破1萬份

山除薇害團隊啟動2階連署首週就破1萬份。（圖翻攝自山除薇害Threads）

2025/03/20 21:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，中選會統計目前已有35名泛藍立委罷免案1階連署通過，各地罷團紛紛展開第2階段連署。罷免北市第三選區（中山、北松山）藍委王鴻薇的民團「山除薇害」今天（20日）晚間宣布，他們啟動2階短短一個禮拜已破1萬份連署！

山除薇害上週四（13日）正式啟動第2階段連署，今晚團隊透過Threads宣布好消息，「山除薇害首週破1萬份連署啦！為了紀念這歷史性的一刻，我們特別替交出第一萬份連署書的民眾，獻上反共花圈及民主大禮包！請大家不要擔心，禮包價值不到30元，但放了滿滿的台派設計師愛心，讓我們一起為這歷史性的一刻鼓掌！」

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罷免2階連署門檻為蒐集到原選舉區選舉人總數10%以上的連署書。根據中選會資訊，北市第三選區選舉人總數為28萬8875人，也就是說山除薇害團隊在第2階段需收到至少2萬8888份連署書。

團隊替交出第一萬份連署書的民眾，獻上反共花圈及民主大禮包，同時強調禮包價值不到30元，未違反相關法律規定。（圖翻攝自山除薇害Threads）

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