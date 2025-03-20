「南投罷免定誠宮」茶包爆紅！加碼推出「全國罷免隆成宮」

「南投公民會社」再增一款全國罷免隆成宮茶包，已有多個罷團索取。（南投公民會社提供）

2025/03/20 21:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署進行中，協助空陸戰宣傳的「南投公民會社」夥伴中有道士，發揮諧音哏和符咒KUSO創意，製作手繪祈福符咒「南投罷免定誠宮」茶包，受到全國罷團的歡迎，近日再增一款「全國罷免隆成宮」茶包，取「全國罷免攏總成功」寓意。

「南投公民會社」協助罷免宣傳，獲台派鹿谷茶農贊助紅茶包，會社有成員是祖傳的道士，於是發揮宮廟諧音哏和符咒創意，製作道士手繪符咒的「南投罷免定誠宮」茶包贈送。

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「南投罷免定誠宮」茶包的創意受到很多罷團矚目和歡迎，「南投公民會社」加石一款適用全國罷團的罷免茶包，同樣有道士手繪祈福符咒意涵，取名「全國罷免隆成宮罷免茶包」，有「罷免攏總成功」之意，數量不多，只能限量贈送給索取的罷團。

會社幹部說，前兩天已有新北的議員來索取，傍晚又送一小批到台東給罷免黃建賓的罷團，希望讓罷免成功從前山送到後山。

「南投公民會社」幹部說，公民團體把諧音哏和KUSO創意發揮得淋漓盡致，不只「南投罷免定誠宮」、「全國罷免隆成宮」，還有「台中罷免慧成宮」、「花蓮拔傅鐵成宮」、「斷健豪成宮」，「南投公民會社」道士夥伴說，上面手繪的符咒，其實只是有祈福的創意和意涵，上面沒有符膽和三清，大家可安心使用。

南投公民會社成員送「全國罷免隆成宮」茶包到台東罷團。（南投公民會社提供）

南投公民會社成員有六代祖傳道士，發揮創意手繪南投罷免定誠宮符咒，只取祈福意涵，沒有符膽和三清。（南投公民會社提供）

「南投罷免定誠宮」茶包金色包裝和符咒創意頗受歡迎。（南投公民會社提供）

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