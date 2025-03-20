台中棒球教練伸狼爪41童受害 江肇國質疑教育局只剩「懲罰功能」

民進黨中市議員江肇國。（資料照）

2025/03/20 21:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中驚爆國小棒球教練渉猥褻國小學童，學校擴大調查後，受害學生增至41人，教育局稱已懲處學校相關校長及人員，市議會教育文化委員會副召集人江肇國及在地議員蔡耀頡、張玉嬿均質疑，教育局只會責任推學校，「只剩懲罰功能」，學校主管機關未善盡督導責任，根本失職。

台中棒球教練對學童伸狼爪受害者擴大，學校在該教練任教期間未依規定查核不適任人員系統，未能及時防堵，教育局已處分失職校長及相關六名相關行政人員，包括記過及申誡。

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在地議員蔡耀頡指出，台中市近年來接連爆發校安事件，包括學生因教師集體霸凌輕生、狼師等事件，教育局第一時間都責任推給學校，交由學校調查，問題是學校「球員兼裁判」，調查效率低，甚至調查結果「高高舉起、輕輕放下」。

議會教育文化委員會副召集人江肇國也質疑，這起事件學校固然有失職之處，但更令人無法接受的是，教育局過程中竟宛如「局外人」，而且這兩年台中校園連連爆發的學生遭老師霸凌輕生、狼師等校安事件，教育局第一時間責任全推給學校，他與蔡耀頡均痛批教育局只會等著懲處檢討個別學校，「只剩下懲罰功能」，身為學校主管機關未善盡督導責任，根本失職。

在地議員張玉嬿指出，有多達41名學童受害，難以想像受害學童幼小心靈受創，是否進而影響對自我價值的認知，以及將來人際關係拓展的障礙，甚至對人失去信任，未來心理重建之路漫長，促市府應肩負起協助輔導的責任，陪受害學童走出陰影。

台中市教育局指出，針對受害學生輔導部分，已對受害學生進行個案評估，分別啟動二、三級輔導機制，由專任輔導教師及專業輔導人員實施個案或團體輔導服務中。

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