國民黨台南黨部被搜索 謝龍介：執政黨不要只會「牛牢內觸牛母」

謝龍介回應檢調搜索國民黨台南市黨部，強調罷免連署依法辦理，批評執政黨「牛牢內觸牛母」。（記者王捷翻攝）

2025/03/20 21:30

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署今天搜索國民黨台南市黨部，不分區立委兼台南市黨部主委謝龍介發表3點聲明，以台語俗諺回應，執政黨不要只會「牛牢內觸牛母」，依教育部台語常用詞辭典解釋，這是比喻兄弟、同志善內鬥、欺負弱小，卻不能抵禦外侮、克服強敵，反而被人看扁了。

謝龍介指出，所有罷免的連署過程本應該依法依規辦理，若有爭議，一切相關調查，相信司法機關後續亦會依法依規處理，綠營人士無須過度解讀、喜形於色，執政黨以高規格啟動檢調調查罷免連署過程，難免讓外界產生「殺雞用牛刀」的聯想。

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第二點，謝龍介批評，府院黨加上側翼、再加上檢調的三合一高壓作法，從去年至今一再重現，這種政治惡鬥的手法，人民都看在眼裡，民意自有公評。因此，國民黨正式宣布，立即擴大推動第二階段的罷免連署。

最後，謝龍介說，美國總統川普就任後國際政經局勢的重大變化，台灣當務之急是準備重大政經政策，因應未來的變化，包含高科技及傳統產業、能源、國防外交等政策的調整。然而，執政黨卻把心力用在內鬥大罷免，該做的「政經事」不做，卻「牛牢內觸牛母」不正經。

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