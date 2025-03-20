新竹雙罷催下去！行動連署站 開進高虹安關埔本命區

新竹雙罷催下去！竹市罷免高虹安與鄭正鈐的二階連署本週六將再開行動連署站，且會開進高虹安關埔本命區的關新公園。（圖擷取自網路）

2025/03/20 15:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署已啟動2週，新竹雙罷領銜人戴振博表示，二階連署只剩1個月，繼上週開辦行動連署站獲肯定，本週將再開3場行動連署站，且要前進高虹安關埔空橋本命區的關新公園及市民最常去的十八尖山，號召市民一起參與新竹雙罷連署，讓竹市重啟光榮。

戴振博也公告本週連署行動站場次，3月20日（週四）14:00-18:00在Q貓畫室（中山路192-1號）。3月22日（週六）7:30-11:30在十八尖山（博愛街獅子亭入口）。3月22日（週六）14:00-18:00在關新公園（關新路）。

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號召市民快來連署罷免貪污高虹安、賣台鄭正鈐！距離截止收件剩1個月，請市民共同參與，為新竹未來盡一份心力。

選擇關新公園也是因高虹安選舉時承諾會蓋關埔空橋，當時也出現所謂關埔空橋網路群組，如今關埔空橋連1座都沒個影，當初高虹安承諾2025年關埔12座空橋全區完工的政見已跳票，因此此次在關新公園辦行動連署站，就是要直搗高虹安的關埔本命區，號召關埔居民站出來，下架無能貪腐的高虹安，讓高虹安無法再參選2026年市長選舉。

新竹雙罷催下去！竹市罷免高虹安與鄭正鈐的二階連署本週六將再開行動連署站，且會開進高虹安關埔本命區的關新公園。（記者洪美秀翻攝）

新竹雙罷催下去！竹市罷免高虹安與鄭正鈐的二階連署本週六將再開行動連署站，其中22日早上將前進市民最常去的十八尖山辦行動連署站。（記者洪美秀攝）

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