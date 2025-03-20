中配「亞亞」鼓吹武統遭廢止居留 林榮基：怎會認同獨裁政權來管台灣

銅鑼灣書店林榮基表示，他個人非常認同廢止居留許可，怎麼會去認同中共獨裁政權來管台灣，這個沒有道理。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/20 11:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶劉振亞鼓吹武統遭廢止居留許可，經常拍片宣傳武統的中配「小薇」、「恩綺」也被移民署約談。在台港人、銅鑼灣書店老闆林榮基接受本報訪問表示，台灣政府應廢止這些中配的居留，怎麼會認同中共獨裁政權來管台灣。

林榮基指出，他個人非常認同廢止居留許可，怎麼會去認同中共獨裁政權來管台灣，這個沒有道理。此事凸顯文化教育的問題，這些中配來台認為自己是中國人，哪怕拿著台灣身分證或有居留權，仍然自認是中國人，唱和中國武統主張。

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林榮基分析，這個問題不單只是洗腦，而是中國政府長期教育灌輸他們的人民是一個中國人，但中國人這個身分應該是自己決定，而不是中國政府幫你決定。這些中國籍配偶毫無人權觀念，這是文化的問題，也是一些在台灣長期生活的中配，一直都自認為是中國人的原因。

林榮基批評，中共教育是把中國人當成炎黃子孫，中國歷史談三皇五帝，連毫無根據的神話都拿來教育民眾，這是非常荒謬的。今天台灣的許多問題，不單只是國民黨、共產黨，還有很多文化教育的問題，例如台灣很多的教師都還是這種想法。

他質疑，台灣的大型出版商也有這種現象，所出版的書籍是大中華思想，甚至是認同中國獨裁政權的，這種書對台灣民主有什麼幫助？因為大中華的文化思考是沒有人權觀念的，台灣是一個民主國家，最重要的就是人權和民主。

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