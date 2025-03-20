罷團「剷除黑芯」活動受阻 蔣萬安被批「依芯行政」

國民黨立委徐巧芯面臨罷免危機。（記者劉信德攝）

2025/03/20 11:11

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委徐巧芯被罷免危機升高，傳出徐巧芯派出助理將區民活動中心3至6月的出借時段都借滿，而罷免徐巧芯的團體「剷除黑芯」借用公園卻遭到市府刁難，甚至警方也要求未來罷免活動「都要申請集會遊行」，不再以臨時路權受理「快閃行動」；民進黨台北市議員何孟樺今（20）質疑蔣萬安「依芯行政」，痛批「整個台北市政府已經變成徐巧芯的後花園」；議員洪建益也呼籲市府千萬不要意圖動用北市警局的公權力刻意處理、干擾刁難罷免公民團體。

何孟樺表示，同一個市府的場地，居然有兩套標準？徐巧芯的助理可以借好借滿，罷免團體不同人申請卻要被拒絕？公園處說，因為申請的內容相同，所以把不同的申請人視為「廣義的同一申請人」；她問「蔣萬安律師」什麼叫做「廣義的同一申請人」？

請繼續往下閱讀...

何孟樺說，法律上只有兩種人，自然人跟法人，只有聽過自然人跟法人可以有代理人，從來沒有聽說過兩個不同自然人，或是兩個不同的法人，可以當成「廣義的同一人」；《行政程序法》第21、22條，對行政程序的當事人判定有非常清楚的規範，台北市政府竟然公然違反《行政程序法》，還錄音錄影，昭告天下？質疑蔣萬安是「依芯行政」嗎？「整個台北市政府已經變成徐巧芯的後花園」。

洪建益說，蔣萬安在市警局「罷免連署安全維護勤務」會議中的結論冠冕堂皇，之後與徐巧芯接連出招，呼籲蔣萬安不要意圖動用北市警局的公權力刻意處理、干擾刁難罷免公民團體，並表示任何罷免團體若有申請集會遊行的需要，他都會提供協助，做人民堅強的後盾。

罷免徐巧芯的團體「剷除黑芯」申請活動場地受到刁難，民進黨台北市議員何孟樺今（20）質疑蔣萬安「依芯行政」，痛批「整個台北市政府已經變成徐巧芯的後花園」。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法