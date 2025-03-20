被曹興誠提告3罪 謝寒冰：等同默認照片中就是本人？

謝寒冰18日在YouTube頻道進行約100分鐘的直播，標題為「原來曹興誠真的怕我告他誣告！！！」。他在過程中透露，曹對他提告「違反選罷法」、「散播性影像」、「洩漏個資」等3罪，形同默認照片中男主角就是曹本人。（圖擷自YouTube）

2025/03/20 11:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠日前遭名嘴謝寒冰公布疑似與中國小三私密照。曹興誠昨日表示已對謝寒冰提告、要求賠償，並追究謝寒冰的刑事責任。謝寒冰在YouTube頻道則是透露，本週二已到刑事局進行筆錄，並稱曹提告「違反選罷法」、「散播性影像」、「洩漏個資」等3罪，形同默認照片中男主角就是曹本人。

謝寒冰18日在YouTube頻道進行約100分鐘的直播，標題為「原來曹興誠真的怕我告他誣告！！！」。他在過程中透露，他在週二早上到刑事局進行筆錄，並指過去之前不知道會被問什麼，直到走進去才知道是曹興誠告他。謝寒冰說，他在過程中被詢問「是不是刻意散播這種照片」、「知不知道曹興誠是罷免領銜人」等問題，他對此則回答「一個老先生誰要看」、「從沒在意過曹興誠是不是罷免領銜人」。

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謝寒冰指出，曹興誠對他提告違反選罷法、散播性影像、違反洩漏個資等3罪，至於有沒有告民事則不知道，因為刑事局找他就是告刑事。他也質疑曹興誠連洩露個資、散播性影像都告了，代表曹已經承認照片就是本人，並稱他當初公布照片就是為了證實，曹與中國人過從甚密。

謝寒冰也稱，一開始曹興誠說照片都是經AI變造，但現在提告的罪名都沒有這個，他認為曹對他提告上述3罪，是因不想被反告誣告。

謝寒冰也提到，曹興誠自己本身是公眾人物，要說他洩漏個資，但洩漏了什麼個資？並強調這是有關公眾利益的事情，不是單純談情說愛，而是跟對岸的女子有往來。對於「散播性影像」的指控，謝寒冰也說，請問一下重點部位沒有幫忙遮住嗎？所以散播什麼性影像？

針對刑事局詢問是否知道曹興誠是罷免徐巧芯的領銜人，知不知道會影響到罷免？謝寒冰則說，從頭到尾都沒有在意過曹興誠是不是罷免領銜人，因為自己一直認為徐巧芯罷不掉。

謝寒冰今日也在臉書粉絲團發文稱「有人說我抹黃他⋯⋯大家評評理，那個物理親中、愛自拍的老色鬼到底是誰？」

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