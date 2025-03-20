為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被曹興誠提告3罪 謝寒冰：等同默認照片中就是本人？

    謝寒冰18日在YouTube頻道進行約100分鐘的直播，標題為「原來曹興誠真的怕我告他誣告！！！」。他在過程中透露，曹對他提告「違反選罷法」、「散播性影像」、「洩漏個資」等3罪，形同默認照片中男主角就是曹本人。（圖擷自YouTube）

    謝寒冰18日在YouTube頻道進行約100分鐘的直播，標題為「原來曹興誠真的怕我告他誣告！！！」。他在過程中透露，曹對他提告「違反選罷法」、「散播性影像」、「洩漏個資」等3罪，形同默認照片中男主角就是曹本人。（圖擷自YouTube）

    2025/03/20 11:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠日前遭名嘴謝寒冰公布疑似與中國小三私密照。曹興誠昨日表示已對謝寒冰提告、要求賠償，並追究謝寒冰的刑事責任。謝寒冰在YouTube頻道則是透露，本週二已到刑事局進行筆錄，並稱曹提告「違反選罷法」、「散播性影像」、「洩漏個資」等3罪，形同默認照片中男主角就是曹本人。

    謝寒冰18日在YouTube頻道進行約100分鐘的直播，標題為「原來曹興誠真的怕我告他誣告！！！」。他在過程中透露，他在週二早上到刑事局進行筆錄，並指過去之前不知道會被問什麼，直到走進去才知道是曹興誠告他。謝寒冰說，他在過程中被詢問「是不是刻意散播這種照片」、「知不知道曹興誠是罷免領銜人」等問題，他對此則回答「一個老先生誰要看」、「從沒在意過曹興誠是不是罷免領銜人」。

    謝寒冰指出，曹興誠對他提告違反選罷法、散播性影像、違反洩漏個資等3罪，至於有沒有告民事則不知道，因為刑事局找他就是告刑事。他也質疑曹興誠連洩露個資、散播性影像都告了，代表曹已經承認照片就是本人，並稱他當初公布照片就是為了證實，曹與中國人過從甚密。

    謝寒冰也稱，一開始曹興誠說照片都是經AI變造，但現在提告的罪名都沒有這個，他認為曹對他提告上述3罪，是因不想被反告誣告。

    謝寒冰也提到，曹興誠自己本身是公眾人物，要說他洩漏個資，但洩漏了什麼個資？並強調這是有關公眾利益的事情，不是單純談情說愛，而是跟對岸的女子有往來。對於「散播性影像」的指控，謝寒冰也說，請問一下重點部位沒有幫忙遮住嗎？所以散播什麼性影像？

    針對刑事局詢問是否知道曹興誠是罷免徐巧芯的領銜人，知不知道會影響到罷免？謝寒冰則說，從頭到尾都沒有在意過曹興誠是不是罷免領銜人，因為自己一直認為徐巧芯罷不掉。

    謝寒冰今日也在臉書粉絲團發文稱「有人說我抹黃他⋯⋯大家評評理，那個物理親中、愛自拍的老色鬼到底是誰？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播