嗆朱立倫「嘐潲」 柯建銘：自己進墳墓！不要玷汙立法院！

針對國民黨啟動「反戒嚴、反廢死公投」，民進黨立法院黨團17日舉行記者會，由總召柯建銘（中）說明。（資料照）

2025/03/19 16:53

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前率國民黨立委宣布提出「反戒嚴」及「反廢死」公投，立法院民進黨團總召柯建銘今在中執會批評，朱開記者會都在「嘐潲（台語：說大話、吹牛）」，嗆國民黨「自己走進墳墓！不要來玷污立法院！」他也解析，國民黨計畫用公投綁罷免，當前最重要就是公民運動要成功，國家興亡在此。

據轉述，柯建銘在立法部門報告時指出，針對各委員會議程，黨團都會進行會前會，請黨團同仁要謹慎，不要不小心呼應到敵人的邏輯，如果黨團立委有簽名連署國民黨、民眾黨不當法案，黨團會盤點並予以提醒。

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柯建銘也說，國民黨面對大罷免浪潮站不住腳、非常慌亂，朱立倫跑到立法院開記者會都在「嘐潲（台語：說大話、吹牛）」，他嗆聲說：「國民黨自己走進墳墓！不要來玷汙立法院！」

柯建銘示警，國民黨恐將針對公投法提修法，計畫用公投綁罷免，當前最重要的就是公民運動要成功，國家興亡在此。

在黨務報告部分，民進黨秘書長林右昌指出，民進黨中央黨部主辦「人民是頭家」政策說明會已進行2場，這週末持續舉辦；民進黨外交培力營也已起跑，邀請黨內有志外交的青年政治工作者踴躍報名。

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