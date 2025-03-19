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    淡江大橋閉合工程視察 黃國昌、蘇巧慧、洪孟楷同場關心

    立法院交通委員會視察淡江大橋淡水端閉合工程，立委黃國昌（左1）、蘇巧慧（左2）、洪孟楷（右1）、交通部長陳世凱（中）聽取簡報。（記者陳奕劭攝）

    立法院交通委員會視察淡江大橋淡水端閉合工程，立委黃國昌（左1）、蘇巧慧（左2）、洪孟楷（右1）、交通部長陳世凱（中）聽取簡報。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/19 14:50

    〔記者陳奕劭／新北報導〕立法院交通委員會今天（19日）視察淡江大橋淡水端閉合工程，其中立法委員黃國昌、蘇巧慧、洪孟楷皆出席，三人都被認為是角逐2026年新北市長的熱門人選，三人彼此交談次數少，彼此「相敬如賓」。

    淡江大橋正在施工中，如今迎來淡江大橋淡水端面板閉合這一關鍵工程節點，立法院交通委員會今天視察工程進度，除了交通部長陳世凱出席外，黃國昌、蘇巧慧、洪孟楷三人罕見同台，被解讀為2026年新北市長前哨戰，而新北市副市長陳純敬、市議員鄭宇恩、陳偉杰也一同視察。

    蘇巧慧、洪孟楷兩人相處融洽，但對話次數不多，她與黃國昌則沒有交談；黃國昌與洪孟楷閒聊，但黃接受媒體聯訪前，曾邀洪孟楷陪同，但洪以「已先被受訪」為由，婉拒邀請。視察途中，立委林國成也邀請黃、蘇、洪各自發表建議。

    洪孟楷表示，淡江大橋是淡水、八里居民期待已久的工程，終於要完成最後一哩路，預計今年底完工，任何關心新北建設的委員一同出席，這都是好事，有任何委員願意關心新北需求，大家都熱烈歡迎。

    蘇巧慧指出，這幾年中央政府對淡江大橋、淡北道路、關渡新橋等新北市交通建設大力協助，如今這些重大建設已一一實踐，當時歷任院長、前立委呂孫綾，鄭宇恩也都大力奔走，才讓淡江大橋開工順利，中央地方同心協力，地方的建設趕快做好，新北會更好。

    黃國昌說，推動建設不分中央、地方、黨派，這是全體國民的心願，最重要的是，地方居民期盼的淡江大橋，能不能如期完工，淡水人口如今突破20萬，也吸引許多新家庭、年輕人居住，快速便利的交通，縮短通勤時間，相信是所有淡水人共同的心願。

    立法院交通委員會視察淡江大橋淡水端閉合工程，立委黃國昌（右4）、蘇巧慧（右3）、洪孟楷（左4）、交通部長陳世凱（右5）同台留念。（記者陳奕劭攝）

    立法院交通委員會視察淡江大橋淡水端閉合工程，立委黃國昌（右4）、蘇巧慧（右3）、洪孟楷（左4）、交通部長陳世凱（右5）同台留念。（記者陳奕劭攝）

    交通委員會視察淡江大橋，黃國昌與洪孟楷閒聊。（記者陳奕劭攝）

    交通委員會視察淡江大橋，黃國昌與洪孟楷閒聊。（記者陳奕劭攝）

    交通委員會視察淡江大橋，立委洪孟楷與交通部長陳世凱閒聊。（記者陳奕劭攝）

    交通委員會視察淡江大橋，立委洪孟楷與交通部長陳世凱閒聊。（記者陳奕劭攝）

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