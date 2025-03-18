國民黨推「反戒嚴反廢死」 王定宇：拿假議題轉移傅崐萁焦點？

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

2025/03/18 11:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫17日率國民黨立委宣布要提出「反戒嚴」與「反廢死」公投提案，對此，民進黨立委王定宇表示，國民黨拿假議題來轉移傅崐萁涉案的焦點，中國國民黨是全黨法盲，或是習慣性造假呢？

王定宇在臉書PO文表示，中國國民黨不僅會假冒公民團體搞偽造連署、亡者連署，現在還會無視法律規定和真實情況，用假議題來反擊人民大罷免和司法調查傅崐萁「修容組案」，台灣的「戒嚴法」第一條規定，如果總統要宣告戒嚴，一定要經過立法院通過或追認。但現在總統沒有宣告戒嚴、立法院也沒有戒嚴案要審，所謂「反戒嚴」根本是 假議題。

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王定宇指出，台灣現在並沒有廢除死刑，在2024年9月20日做出「113年憲判字第8號」判決，結論是在更嚴謹的法律程序與制度保障之下，死刑制度在我國仍屬合憲，在這個釋憲文宣判後，死囚黃麟凱2025年1月16日槍決，法務部指出合憲且依法行政。證明台灣並無廢死問題，所謂「反廢死」其實也是假議題。

王定宇續指，根據《公民投票法》第二條第二款明訂，公投適用於「創制」與「複決」，創制是設立新法，複決是廢除舊法，而目前政府既沒有廢死，也沒有戒嚴，因此無法公民投票，國民黨拿假議題來轉移傅崐萁涉案的焦點，中國國民黨是全黨法盲，或是習慣性造假呢？

王定宇直言，藍白沒有針對病因解決人民的擔憂和憤怒，拿假議題來反擊台灣人民對藍白在國會的違憲擴權、毀憲亂政、惡搞預算癱瘓政府，不僅無法緩解「反共護台大罷免」，反而會更激怒人民！

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