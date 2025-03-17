為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中二罷團超可愛志工！ 鸚鵡萌音喊「罷免顏寬恒」

    會說「罷免顏寬恒」的可愛鸚鵡彎彎。（圖翻攝自許美華臉書）

    會說「罷免顏寬恒」的可愛鸚鵡彎彎。（圖翻攝自許美華臉書）

    2025/03/17 00:31

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前民間罷團提交的35件泛藍立委罷免案全數通過一階連署，第二階段連署如火如荼展開。近來積極分享各地罷團連署狀況的科技專家許美華，16日PO出一段台中二選區罷免志工傳給她的影片，可以看到一隻聰明可愛的鸚鵡說出「罷免顏寬恒」，萌翻大批網友。

    根據中選會公告，目前手邊收到的35件泛藍立委罷免案全部通過一階連署，各地罷團紛紛開展第二階段連署。至於由國民黨青年軍等藍營系統發動對17名民進黨立委罷免案全數失敗，尚待補件審查。

    許美華16日晚間在臉書分享一位中二選區志工傳給他的影片：「中二消波塊選區，派出聰明鸚鵡當罷免志工！中二選區志工Tina的獸醫診所，多年前救援了一隻非洲灰鸚鵡『彎彎』，聽說是智商最高的鳥，真的很聰明。前幾天Tina傳來彎彎進步神速，最近才學會的新把戲，快笑死我。」影片中可以聽到，彎彎用著可愛的聲音說「X寬恒，罷免顏寬恒！」

    該名志工表示，最近只教彎彎說「罷免顏寬恒」，不知道為什麼牠會自己加上髒話，笑稱「我發誓沒教他髒話，這真的是牠自己罵的，不知道彎彎哪裡學來的」。網友看到後笑翻，「發音好清晰標準，好聰明好厲害」、「做個鸚鵡罵顏寬恒的短片，流量一定全台第一」、「罷免成功是不是要幫他加零食」、「彎彎真的太可愛啦」、「本日最療癒」、「鳥派覺得彎彎敲可愛」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播