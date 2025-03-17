中二罷團超可愛志工！ 鸚鵡萌音喊「罷免顏寬恒」

會說「罷免顏寬恒」的可愛鸚鵡彎彎。（圖翻攝自許美華臉書）

2025/03/17 00:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前民間罷團提交的35件泛藍立委罷免案全數通過一階連署，第二階段連署如火如荼展開。近來積極分享各地罷團連署狀況的科技專家許美華，16日PO出一段台中二選區罷免志工傳給她的影片，可以看到一隻聰明可愛的鸚鵡說出「罷免顏寬恒」，萌翻大批網友。

根據中選會公告，目前手邊收到的35件泛藍立委罷免案全部通過一階連署，各地罷團紛紛開展第二階段連署。至於由國民黨青年軍等藍營系統發動對17名民進黨立委罷免案全數失敗，尚待補件審查。

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許美華16日晚間在臉書分享一位中二選區志工傳給他的影片：「中二消波塊選區，派出聰明鸚鵡當罷免志工！中二選區志工Tina的獸醫診所，多年前救援了一隻非洲灰鸚鵡『彎彎』，聽說是智商最高的鳥，真的很聰明。前幾天Tina傳來彎彎進步神速，最近才學會的新把戲，快笑死我。」影片中可以聽到，彎彎用著可愛的聲音說「X寬恒，罷免顏寬恒！」

該名志工表示，最近只教彎彎說「罷免顏寬恒」，不知道為什麼牠會自己加上髒話，笑稱「我發誓沒教他髒話，這真的是牠自己罵的，不知道彎彎哪裡學來的」。網友看到後笑翻，「發音好清晰標準，好聰明好厲害」、「做個鸚鵡罵顏寬恒的短片，流量一定全台第一」、「罷免成功是不是要幫他加零食」、「彎彎真的太可愛啦」、「本日最療癒」、「鳥派覺得彎彎敲可愛」。

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