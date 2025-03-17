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    搭人民是頭家浪潮！桃園罷藍委衝出千份連署 光魯明哲逾500份

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    2025/03/17 00:40

    〔記者李容萍／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，啟動國民黨立委罷免案第二階段，遍地開花新設連署站點，加溫罷免活動熱度。民進黨第2場「人民是頭家」政策宣講會16日下午選在桃園市中壢區大崙崇德宮登場，現場1500個座椅座無虛席。桃園六區的罷免團體同步舉行快閃連署活動，到場擺攤拚連署份數、填寫人潮也是強強滾，經統計短短2個半小時，共收到1091份連署書，效果很好。

    其中，以在地第三選區罷免魯明哲收到510份最多，其次是第二選區罷免涂權吉有213份。另外，第一選區牛煦庭有130份，第四選區萬美玲53份，第五選區呂玉玲95份，第六選區邱若華90份。

    「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊表示，透過政策宣講會匯聚許多民眾，正是展現公民參與的最佳時刻，團隊希望大家不僅能聆聽政府政策，更能透過一份連署，表達對不適任立委的監督與不滿。

    一位陳姓阿嬤說，聽到國民黨立委刪那麼多預算不對，就加入連署。

    罷免團隊志工則溫馨提醒二階連署應注意5件事，即使用鉛筆在練連署書背面寫上電話號碼與姓名；保持一人寫一張，避免後續造冊與補正作業困難；請用正楷、繁體字，藍黑色筆填寫，且不可超出格線；出生年月日需填民國年，建議用手寫，且數字間須以點或斜線分隔；戶籍地址填寫時須與身分證背面完全一致。

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    「人民是頭家」桃園中壢宣講，桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書、場面熱絡。（記者李容萍攝）

    桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書，連外縣市罷團也來湊熱鬧。（記者李容萍攝）

    桃園6區罷免團體志工擺攤協助民眾簽署連署書，連外縣市罷團也來湊熱鬧。（記者李容萍攝）

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