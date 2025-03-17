朱立倫今將率藍營發動反廢死、反戒嚴公投 網轟：都沒有是要反X小！

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/03/17 00:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據中選會公告，目前民間罷團提交的35件泛藍立委罷免案全數通過一階連署，反觀藍營系統發動對17名綠委的罷免案全失敗，落得35：0窘況。為反制大罷免浪潮，傳出國民黨擬推動「反廢死公投」、「反軍事戒嚴公投」，遭大批網友砲轟嘲諷，名嘴張益贍忍不住吐槽：「根本沒有戒嚴，沒有廢死，公投主文要怎麼寫？」

政治工作者周軒16日晚間透過臉書分享疑似藍營群組的聊天室截圖，指國民黨發布甲動，要求全體藍委週一（17日）上午9點20分穿著黨團白色長袖外套到議場前集合，陪同主席朱立倫召開記者會，主題為「國民黨宣布提出反戒嚴、反廢死公投提案」。

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網友紛紛砲轟，「都沒有是要反X小！」、「台灣沒有廢死也沒有戒嚴啊？是在反什麼？」、「我比較想投反共的公投啦」、「我們沒有戒嚴，前兩個月也才執行過死刑，國旗黨是在北七什麼？」、「小丑們要譁眾取寵了」、「反戒嚴？是要反對傅子文查水表嗎？」、「戒嚴第一品牌在那喊什麼反戒嚴？」、「死刑未廢他要反廢死，沒有戒嚴他在反戒嚴，對著不存在的東西猛打，嚴重的幻視幻聽！」

張益贍也在臉書發文吐槽：「提『反戒嚴、反廢死』公投，用來反罷免？還真是朱腦袋！首先，根本沒有戒嚴，沒有廢死，公投主文要怎麼寫？過得了公投審議委員會？再來，國民黨基層快被朱立倫搞死，一方面要抄名單『以罷制罷』，又要動員投『反罷免票救藍委』，而且要準備『罷免後補選提名』，現在又多了兩個『公投案投票』？今年國民黨還要進行黨主席改選！」

他接著說：「一個黨中央同時搞5件事，戰略混亂，基層將無所適從。其實這些動作都只是朱立倫為過去一年『朱傅親共體制』造成大罷免潮，面對黨內不滿風暴，尋找外部釋放壓力的手段。但大罷免浪潮已經勢不可擋，國民黨的自救之道，唯有在黨內推翻『朱傅親共體制』，以降低民怨，並認真準備『補選」的人選，才有可能改變目前的困境！」

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