賴清德「人民是頭家」桃園場現聲，神預言「國民黨緊抱牛鬼蛇神」。（記者李容萍攝）

2025/03/16 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨今（16）日於桃園市中壢區舉行「人民是頭家」政策宣講會，在行政院長卓榮泰約40分鐘的激動宣講後，主持人郭昱晴、吳崢突然宣布還有一位神密嘉賓，「國民黨為台灣帶來哪些禍害？2分鐘告訴你賴清德預言神準」（總統大選時影片），賴說「每次中國對台灣進行威脅時，國民黨的人都不斷批判政府，國民黨對得起經國先生嗎？對得起廣大的台灣人民嗎？」國民黨提名區域立委候選人仍緊抱著牛鬼蛇神，並且造謠抹黑攻擊，養網軍、創造假消息，台灣每次大選，中國一定介入，這次親中勢力復辟，等於是黑金王朝班師回朝。

影片中，賴清德指出，國民黨帶給台灣社會第一大禍害，就是死抱「一個中國」神主牌，造成國家認同分歧影響國內團結，過去國民黨是反共的，過去國民黨也曾經帶領國人，曾經守護過中華民國，也守護過台灣，後來經國先生知道反攻無望，也因此退出十大建設，晉用大量台籍人士並說出，「他在台灣居住了40幾年，他當然是台灣人，雖然他來自中國大陸，也是中國人，他是走落地生根這一條路，放棄了落葉歸根」。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，再看看現在國民黨不思如何落實經國先生的路線，卻反其道而行，不但不反共而且還親共，嘴上說要守護中華民國，一方面反對軍購案杯葛國防自主，完全無視習近平已經再次定調所謂九二共識就是一國兩制，完全沒有中華民國存在的空間，完全不理會台灣會遭受多大的衝擊。蔣經國先生說沒有台灣問題，只有中國問題，但每一次中國對台灣進行威脅的時候，國民黨人都不斷地批判政府、批判台灣挑釁中國，國民黨對得起經國先生嗎？對得起生養他們的這塊土地嗎？對得起廣大的台灣人民嗎？

話鋒一轉，賴清德抨擊國民黨仍緊抱新店的羅家、台中的顏家、雲林的張家、花蓮的傅家，國民黨所提名的區域立委候選人，充斥著有性騷擾被判刑確定、有被控竊佔國土、有被控詐領健保費、還有炒股入獄這些人，就可以看得出來，國民黨仍然緊抱牛鬼蛇神，在這種狀況下，國民黨因未取得政權不擇手段，現在用扭曲造謠抹黑攻擊的方式，這個可以從「林北好油」可以看得出來，國民黨網軍是養在中央黨部，創造假消息，扭曲事實攻擊政府，這就是國民黨的作法。

賴清德重申，台灣每一次大選，中國一定介入，希望能夠扶持親中的政權，因為用買的、用騙的，比用搶的容易，這一次更加的嚴重，一中勢力復辟，等於黑金勢力班師回朝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法