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    藍營啟動逾百場政策說明會朱立倫不缺席 各黨部代收罷綠連署

    國民黨將舉辦上百場全台政策說明會，黨主席朱立倫可望每場都到，首場將在雙北舉行，各地藍營議員服務處、區級黨部將代收罷免綠營立委連署書。（資料照）

    國民黨將舉辦上百場全台政策說明會，黨主席朱立倫可望每場都到，首場將在雙北舉行，各地藍營議員服務處、區級黨部將代收罷免綠營立委連署書。（資料照）

    2025/03/15 12:44

    〔記者施曉光／台北報導〕因應大罷免朝野角力戰，國民黨將在全台各地舉辦超過100場次以上的政策說明會，該黨組發會主委許宇甄今日指出，目前首場時間未定，但確定會在台北市或新北市舉辦，除了國民黨主席朱立倫一定出席，而且國民黨的地方首長、當地立委及議員都要參與，另外還會邀請「戰鬥藍」成員，她並強調，未來各地百場以上的說明會，朱立倫會盡量排除萬難，每場都到。

    有關罷免民進黨立委連署工作，許宇甄指出，國民黨除了會在各直轄市、縣市議員的服務處以及地方各區級黨部，幫忙罷免團體代收連署書，在進入第二階段連署時，藍營各地組織系統還會主動幫忙公民團體連署。

    至於國民黨評估罷免綠委案件能進入第二階段連署的會有幾案？許宇甄指出，目前已經有12個綠委罷免案完成補件，像民進黨台北市立委吳思瑤罷免案最初送了2838件，這次補件又送了2839件，整整多送1倍，「如果還沒有通過，中選會真的該打！」另一位民進黨台北市立委吳沛憶案的補件數也差不多多送了1倍，至於民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華的補件數，則都是需要補件數的3倍，如果還被認定不合格，中選會就應該是有很大的問題。

    她說，目前已經完成補件的12案應該都沒問題，另外像高雄市2個、宜蘭縣1個罷免綠委案，應該也不會有問題，除非中選會故意卡案，否則應該都會通過。

    國民黨日前召開「還錢於民！拿回人民被偷走的錢！全台政策說明會啟動！」記者會，宣布從本月20日起啟動全台百場政策說明會，許宇甄今日說明，目前各地說明會都還未確定，日前只是宣布從20日開始「起跑」，相關規劃工作由各縣市黨部負責，至於首場一定會在北部，而且是台北市或新北市，至於首場會在哪裡，還要等地方黨部回報，目前各縣市黨部都已經開始尋找地點，並且與黨內各方敲時間。

    許宇甄指出，政策說明會的參與成員除了黨公職人員外，也會邀請一些與藍營友好的公民團體以及「戰鬥藍」。

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