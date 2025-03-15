新北汐止罷免廖先翔二階連署 下大雨民眾仍絡繹不絕

罷免廖先翔團體今天在汐止車站旁廣場設連署站，連署民眾絡繹不絕。（記者盧賢秀攝）

2025/03/15 12:47

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市泛藍大罷免二階連署陸續登場，汐止等7區罷免立廖先翔二階連署開跑，今天在汐止火車站、橫科市場等地連署，即使下大雨，來連署的民眾仍絡繹不絕，民眾批廖先翔和藍白民代亂刪預算，一定要罷免。

廖先翔則表示，有關公共政策的討論都已說明，若仍有不清楚的歡迎再提出，他會補充說明，希望公共政策的討論能本於事實而非意識形態的對抗，未來仍會專注於自己的職責不會分心，才不會辜負民眾的期待。

請繼續往下閱讀...

「齊心斷翔」發起罷免廖先翔進入二階連署，今天早上9點起在汐止火車站、樟樹國中對面及橫科市場同步展開連署，雖然下著大雨，民眾排隊等著連署，人潮一波波，有家老人家穿著雨衣戴著斗笠來連署，還有夫妻倆去運動後來連署，有些年長者專程來連署。

洪先生等人表示，廖先翔沒為汐止做什麼事，藍白立委亂刪預算，國家都沒辦法運作，所有百姓都受到影響，實在太誇張了「胡北來」（台語），給他罷掉。

「齊心斷翔」發言人小笙表示，經過一階提議連署，志工吸取一些經驗，核對資料等都比較順暢，不過七星區幅員遼闊，平溪、貢寮、萬里等地，靠山靠海，人口少又分散，除了議員服務處代收，還有少數友善據點代收，希望利用小蜜蜂等方式多加宣傳和收取連署書，但缺乏志工，希望有志一同的人加入斷翔行列。

此外，他們也訪問一些連署人的心聲，放在社群裡，讓民眾知道。有位在中國東莞開工廠的退休台商表示，他在中國快20年，很了解中國，國民黨所作所為根本就是紅色不是藍的，大家都看得很清楚，應該要下架國民黨。他說，國民黨已經不符台灣現在和未來需求，這腐敗的政黨就讓他回歸歷史，不要再兩邊討好，實在很難看。

罷免廖先翔團體今天在汐止車站旁廣場設連署站，連署民眾絡繹不絕。（記者盧賢秀攝）

齊心斷翔的發言人小笙說，每週會發行「蝦報」在連署站發送給民眾，讓民眾了解廖先翔的瞎爆言行。（記者盧賢秀攝）

阿嬤穿著雨衣頭戴斗笠來連署罷免廖先翔。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法