中國反分裂法座談「台灣代表」黃清賢 學者爆：成大不續聘後轉往中國發展

中國昨舉辦「反分裂國家法」20週年座談會，曾任國民黨大陸事務部主任的黃清賢，代表「台灣同胞」發言。（資料照）

2025/03/15 08:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國昨舉辦「反分裂國家法」20週年座談會，曾任國民黨大陸事務部主任的黃清賢，代表「台灣同胞」發言。不具名的台灣學者表示，黃清賢曾在成大政治系擔任專案教師，系上不聘他後，就轉往中國發展；黃的言論屬於「極統派」，他能在這樣「高規格」的紀念會議中代表發言，對他來說「恐怕是很高榮譽」。

黃清賢在2016年擔任國民黨特別顧問兼大陸事務部主任，時任國民黨主席洪秀柱於當年11月的國共論壇，與中共總書記習近平舉行「洪習會」，就是由黃清賢負責聯繫對岸。

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根據百度百科，黃清賢近年以兩岸學者身分，轉赴中國發展，現為天津南開大學周恩來政府管理學院行政管理系教授，也是台灣中華兩岸新時代交流協會理事長、天津市政治協商會議特邀代表。

針對黃清賢言論，國民黨昨不做任何回應。不過，藍營人士表示，黃清賢雖保有國民黨籍，但近年已從黨務系統淡出，目前是對岸的台籍學者，黨內對其出席國台辦活動並不清楚。

邱垂正昨在立法院受訪說，中國透過法律戰，以及非和平的法律做為併吞台灣的惡法，這些法律對台灣人民沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國做為主權國家的事實。

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