國民黨擬下鄉宣講普發現金1萬元 林右昌：滿奇怪的

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

2025/03/14 10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕針對總預算案與財劃法覆議案遭藍白雙雙封殺，民進黨將「陸空戰」齊發回應，除規劃八場政策宣講會，並於社群平台強化宣傳。對於國民黨也要下鄉宣講普發現金1萬元，民進黨秘書長林右昌今（14）日表示，這是他們的自由，不予置評，但他也強調，受到政府支持、領到相關補助的家庭非常多，每個月領的錢應該遠遠超過1萬，國民黨說要普發現金1萬元，說實在是滿奇怪的。

林右昌今赴立法院列席民進黨團黨團大會，會前接受媒體聯訪，針對民進黨將舉辦政策說明會，而國民黨、民眾黨也要下鄉宣講一事做出回應。

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林右昌表示，從去年至今，藍白兩黨在國會的亂象已經讓國人受不了，且提出非常多違憲、擴權、濫權的法案，最後濫刪、凍刪總預算造成社會譁然，人民有非常多意見，民進黨必須向國人說明。至於藍白兩黨也要下鄉宣講，這是他們的自由，不予置評。

林右昌也提及，根據新聞報導，國民黨是要下鄉宣講普發現金1萬元的事。他強調，民進黨執政從0到6歲「國家和你一起養」，包括0到2歲嬰幼兒，若在家照顧小孩，阿公阿媽也可以領到錢，更不用講每個月都有托嬰補助金；2到6歲不管是公立、準公立、非營利幼兒園等，所有民眾每個月都可以領到補助的錢，更不用說高中職免學費，私立大學生每學期可以領3萬多元補助等。

林右昌指出，這麼多經費都需要預算支持，而受到支持、領到政府補助的家庭非常多，每個月領到的錢應該遠遠超過1萬元，因此，大家可以了解，國民黨說要要下鄉講普發1萬元，說實在是滿奇怪的，更不用說這是歲計賸餘，可以做很多事，包括健保費、勞保費的補助，還有很多造福人民的工作。

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