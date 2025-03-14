淪豬仔囚緬甸詐騙園區 「小翁立友」返台贖金曝光

有「小翁立友」之稱的台灣歌手「康岳」（本名陳康岳），14日傍晚搭機返回台灣。（記者朱沛雄攝）

2025/03/14 22:26

〔記者許國楨／台中報導〕有小翁立友之稱的台中39歲商演歌手陳康岳，赴泰國洽談生意，遭綁架並被囚禁於緬甸詐騙園區，家屬四處求援，卻遇上多組不同人士開出天價「營救費」，從20萬元一路喊價至700萬元，最終，家屬透過可靠管道支付30萬元贖金，才讓陳重獲自由，歷劫192天並在今天返台。

陳康岳原計畫與友人洽談生意，並受託幫忙購買黃金佛牌，未料他去年9月在曼谷與對方接觸後，剛上車便遭綁架，與另外兩名台灣男子一同被載往詐騙集團控制區，自此音訊全無，家屬遍尋不著，後來輾轉收到求救訊息，才確認他被囚禁在緬甸詐騙園區，並被迫從事電信詐騙。

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陳康岳向好友魔術師王元照透露，他被軟禁期間，每天都被迫詐騙歐美華人，若業績未達標，就會遭受電擊棒懲罰，王表示，這段時間幾乎每天睡不到4小時，生怕錯過任何能拯救陳康岳的機會。然而，真正令人心寒的是，在家屬焦急求援過程中，竟有多組不同人士開價「營救」，從20萬一路喊價到700萬。

但其中多的是連陳康岳確切的園區位置都無法提供，顯然想趁機斂財，陳母表示，兒子原本是音控師，後來被發掘為舞台商演歌手，工作再忙每天都會回家，沒想到這次出國竟成了惡夢，這段期間，每當看到兒子昔日演出畫面，眼淚就忍不住落下，家屬除了擔心，也感到無助，只能不斷向政府求助，希望能平安救回兒子。

而陳康岳的家屬在去年9月14日報案，警方依人口販運防制法立案，並透過警政署及外交部協助，與當地相關單位合作營救；最終，在多方努力下，家屬透過可靠管道支付30萬元贖金，陳康岳才得以從詐騙園區脫身，而這個價碼也經過親身透過虛擬幣匯到對方冷錢包的王元照證實。

由於今年初中國演員王星經過泰國，遭拐騙到緬甸詐騙園區的事件發酵，泰國強力打詐，陸續有各國受困詐騙園區的民眾被釋放出來，有些透過邊境民族軍整批放人，有些則是民眾自行脫困，陳康岳則是和其中1名婦人上週從詐騙園區脫困抵達曼谷，接著被送至泰國移民局收容所，

兩人在移民局收容所期間，台灣駐泰代表處派人前去探視關心，並協助聯繫家屬及核發臨時入國證，陳康岳得以在今天下午自泰國搭機返回台灣。

陳康岳昔日的表演畫面。（擷自陳康岳臉書）

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