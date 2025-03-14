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    賴總統提17項作為 劉世芳：持續清查執法、尋找兩岸交流透明原則

    內政部長劉世芳。（資料照）

    內政部長劉世芳。（資料照）

    2025/03/14 10:51

    〔記者方瑋立／台北報導〕為因應中國對台五大威脅，總統賴清德宣示17項因應作為。內政部長劉世芳今（14）表示，目前持續清查兩岸交流未依規辦理情況，同時積極尋找兩岸交流需要更公開透明、揭露相關團體原則，若需修法會與陸委會商量。

    賴清德昨盤點中國對台五大威脅，「對國家主權」、「對國軍的滲透及間諜活動」、「混淆國人對國家認同」、「藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透」，及藉「融合發展」吸引台商、台青，並指示各政府機關拿出17項因應作為，包括嚴格限制統戰背景人士來台，強化台灣藝人在中國發展輔導管理，揭露行政官員、民意代表、立法委員至村里長等各級公職人員赴中交流等。

    劉世芳今赴立院備詢前受訪表示，總統所交代事項事涉相當多，如宗教團體，「選罷法」相關及地方公職人員等，目前內政部會持續清查兩岸交流當中是否有人沒有依照規定辦理。

    劉世芳指出，內政部同時也在積極尋找，未來兩岸交流如果需要更公開透明跟揭露相關團體等原則，需要修法會跟陸委會來商量，若不需修法而是執法相關，會在執法清查結束後對外公布。

    另外，針對中國配偶、網紅宣揚武統，劉世芳說，目前在移民署，確實有幾名網紅在上架影片中提及「武力犯台」，對祖國統一懷抱崇拜等部分，皆按照相關規定處理，也有陸續約談當中。

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