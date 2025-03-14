賴清德要恢復軍審 黃國昌批：草案一片空白

民眾黨團總召黃國昌今天表示，賴清德要推動軍審，結果沒有討論也沒有草案，也沒有時間表。（記者田裕華攝）

2025/03/14 11:02

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天宣布將恢復軍事審判制度。民眾黨團總召黃國昌今天表示，賴清德要推動，結果沒有討論也沒有草案，也沒有時間表，質疑就被民進黨中央打成中共同路人，怎麼會有一個團隊的施政如此荒腔走板。

黃國昌表示，軍審法不是實體法，不牽涉到任何罪刑、法定刑的輕重，它關係的是誰當審判者以及軍法的程序是什麼。賴清德拋出來要推動軍審法的內容到底合不合裡，我們非常驚訝的發現，目前一片空白。

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黃國昌指出，第一，沒有討論，第二，連草案都沒有，第三，在軍審法辦演核心地位的國防部部長也不見了，沒有討論、沒有草案、沒有部長，導致目前在台灣社會根本無所適從，針對賴清德要推動的恢復軍審法到底要解決什麼問題，以及要提出什麼解方，大家都不知道。

黃國昌表示，當民進黨要大走回頭路，去迎接過去顧立雄所說的絕對不可能讓軍法復辟的時候，竟然毫無實質內容可以討論。而因為民進黨髮夾彎提出質疑的人，毫無預期的被說是在跟對岸唱和，中共同路人的老招數馬上使出來。

黃國昌說，非常遺憾，台灣竟然有一個這麼不負責任的執政黨和執政團隊，拋出來的口號完全沒有任何內容。到底是多無能的政府，才會繳不出像樣的成績單，藉由一天到晚口號的操弄，要來撕裂台灣社會。

黃國昌表示，公共政策還是回到實質理性的討論，民進黨要推動軍法改革，那就請把草案拿出來，昨天國防部被記者問草案在哪，結果根本沒有草案，提出也沒有時間表，怎麼會有一個團隊的施政如此荒腔走板，令人不敢相信。

黃國昌表示，台灣最珍貴的資產是我們的自由法治和民權，台灣人為什麼不願意接受中共的統治，反對北京的極權專制，就是因為我們希望保有台灣的自由民主人權法治，但民進黨實際的作為是不是符合台灣最重要的立國精神和原則，貫徹台灣的民主法治和人權，這要接受台灣公民社會嚴格的檢視。

黃國昌表示，民進黨過去在國民黨一黨專政的時候高喊要揮別專制極權，揮別白色恐怖的年代，民進黨的主張必須要在相同的原則下接受檢視。相信全體台灣人都一樣，絕對不希望威別白色恐怖後，到2025年的今天必須要去迎接另外一波綠色恐怖。

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