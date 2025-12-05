獨家》1刀手外逃柬埔寨！夜店大亨遇刺案 疑美鷹會幕後操控

「夜店大亨」夏天倫（中）遭襲擊，北檢傳喚夏天倫出庭作證。（記者陳志曲攝）

47歲的台北市「夜店大亨」夏天倫，12月1日傍晚和女友在民生東路停車場內，遭兩名男子持刀械襲擊受傷。刀手林宇鋐案發後立即到派出所投案。施姓刀手翌日逃往柬埔寨藏匿。北市警專案小組初步調查，全案懷疑是具有美鷹會背景的人，為「特定事項」出面在幕後操控，想「小小的」教訓夏男，但與財務糾紛無關。刑事局現也介入調查。

夏天倫和黃姓女友，是1日傍晚自台北市內湖區住處開車前往健身房運動，便遭刀手自後尾隨，一路跟到民生東路三段停車場，在車內等了約兩小時，等到夏與黃女從健身房下來停車場，才動手攻擊，造成夏左手臂被割傷，手、眼部瘀腫，黃女眼部腫脹。

林姓刀手將開來的車留在原處，和施男分頭逃逸。但半個鐘頭後，林男主動到派出所投案，警方帶他回停車場，在涉案車內起獲刀械、棍棒、辣椒水等證物，供稱是夏的前員工，不滿夏的言行才會動手教訓他。

不過，夏天倫在案發後的舉動卻引起警方懷疑，尤其是夏在受傷後，警方要求他製作筆錄一再推拖，卻又在IG限時動態曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使」。一連串動作讓警方懷疑他明知遇襲緣故，但又想把事態放大，意在「警告」某些人。

警方當下針對林嫌棄置現場的車輛作全面性採證，逐步釐出另名刀手為施姓男子，但循線查緝時，卻發現對方在案發後翌日，便搭乘最早一班的飛機潛逃往柬埔寨。

警方表示，夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮長子，他與弟弟夏天浩一直不願繼承父親的酒店資源，最後在父親的金援下，兩兄弟在北市東區開設多家知名夜店，還獲得設計獎項，算得上是「夜店大亨」。

警方在根據夏男周邊的交友蒐證調查中，逐層過濾中意外發現疑有美鷹會成員涉案，疑就是幕後操控指揮者，因此，專責檢肅美鷹會的刑事警察局一大隊也加入專案小組，與北市警松山分局、北市刑事警察大隊共同進行偵辦。

偵辦的警方認為，夏男應是知道自己為何惹上事端，但對許多證供陳述明顯有所隱瞞，檢警將要再作進一步調查取證，以查明真正案發原因。

