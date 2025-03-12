柯志恩批財政部覆議前討論財劃法是假認真 賴瑞隆：又翻車了

柯志恩批財政部覆議前討論財劃法是假認真!賴瑞隆酸她又翻車了。（翻攝賴瑞隆臉書）

2025/03/12 13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩於臉書發文稱財政部拖到覆議案前夕，才邀集縣市政府開會討論財劃法是「假認真」!立委賴瑞隆今指出，財政部去年修法前就曾召開兩場「徵詢會議」且有紀錄，酸柯志恩又翻車，堂堂立委連基本查證能力都沒有。

賴瑞隆表示，柯志恩在財劃法覆議案前夕發文抹黑財政部「假認真」，並宣稱國民黨修法是「太盡責」、「太老實」；事實上柯志恩才是真的急了，財劃法重北輕南重藍輕綠，用政治意識形態亂修惡搞台灣，為護航自己擔任國民黨智庫執行長所主導的惡質修法，不分是非造謠的烏龍爆料，結果馬上被打臉並再度翻車。

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賴瑞隆說明，財政部國庫署在去年8月1日、9月4日，分別召開兩次與地方政府的「徵詢會議」，針對統籌分配款的分配公式進行討論；其中甚至還得出「建議納入土地面積、工業就業人口數」等對高雄相對有利的具體共識，賴瑞隆關注的「污染防治指標」也都責成相關部會研議可能性。

他指出，財政部與地方政府、專家學者討論的會議紀錄皆是公開資訊，全都有公告在財政部國庫署的官網；然而柯志恩卻未經查證、著急抹黑，加上近一年來不計其數的荒謬言行，讓各界看清她說一套做一套的雙面人本質，也難怪主導修出荒腔走板不公不義的財劃法。

賴瑞隆提及，柯志恩嘲笑他本屆國會中率先提出「財劃法修法」僅有43個字，但自己的版本目標明確，就是為平衡南北資源差距，所以聚焦在「空污公式」，盼能為長期承擔工業大任的高雄爭取更合理的權益，柯志恩當初還自稱覺得賴瑞隆版本有理，並公開承諾會納入，最終卻跳票，結果現在卻又拿法案字數出來說嘴，一來顯見她對立法慣例的無知，二來也證明她始終說一套做一套，對受污染的縣市只是騙騙騙，根本無意協助解決問題。

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