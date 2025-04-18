超狂！ 北港藝閣丟龍蝦紅蟳

藝閣遊行沿途發送餅干、糖果及各式各樣物品，吸引許多民眾搶拿。（記者黃淑莉攝）

2025/04/18 13:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮迎媽祖重頭戲之一藝閣遊行，今年有63輛藝閣車超壯觀外，就連藝閣車沿街發送的禮品也超狂，除有人拿到整顆高麗菜、高級文具組、糖果、餅乾外，有一家生技、水產公司業者裝扮穆桂英騎著白馬發送龍蝦、紅蟳，朝天宮監事陳金池說，他第一時間接到紅蟳會動嚇一跳，這也是藝閣遊行首次有人送活的紅蟳及冷凍龍蝦。

北港朝天宮迎媽祖是國定民俗，除媽祖遶境沿途犁炮、炸轎場面壯觀，真人藝閣遊行也是亮點之一，今年藝閣車有63輛，遊行隊伍綿延3公里長，每輛藝閣車裝飾華麗、古色古香，搭載裝扮成民間故事人物的小朋友，他們坐在車上沿途撒送糖果、餅干、文具等物品。

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這幾天都有人在臉書、IG、脆及LINE等社群媒體上傳北港藝閣遊行拿到的物品，除常見的餅干、糖果、文具、玩具、布偶娃娃、拖把，今年高麗菜價格低，有不少民眾拿到整顆高麗菜，最誇張是有人拿到整隻活的紅蟳及整隻冷凍龍蝦，還有人拿到吹風機等小家電。

民眾上傳影片中，藝閣發送紅蟳、龍蝦影片引起熱議，藝閣車上多人打扮成古代將兵，其中騎著白馬的女將穆桂英沿路送紅蟳及龍蝦，有民眾PO文說，「這應該是史上最會丟龍蝦的穆桂英吧」、「我都懷疑是不是海產店直接開到藝閣來了」、「一邊走一邊丟，旁邊人搶到手軟，笑到肚子痛」。

據指出，發送龍蝦、紅蟳的藝閣車是編號58號車，從4月16日到20日都會送，今（18）日晚上還會加碼，有龍蝦、紅蟳，100元刮刮樂200份、100元現金紅包300包。

陳金池說，前天他有拿到一隻紅蟳，不知道有人送紅蟳，加上是活的會動，接到時嚇一跳掉到地上，旁邊的民眾即撿走，送龍蝦、紅蟳是藝閣遊行創舉，接到真的會嚇到。

真人藝閣遊行是北港朝天宮迎媽祖的重頭戲之一，今年藝閣車有63輛隊伍長達3公里超壯觀。（記者黃淑莉攝）

生技、水產公司業者打扮成穆桂英在藝閣車上發送整隻活的紅蟳及冷凍龍蝦。（擷圖自宇澄生技臉書粉專）

生技、水產公司業者打扮成穆桂英在藝閣車上發送整隻活的紅蟳及冷凍龍蝦。（擷圖自宇澄生技臉書粉專）

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