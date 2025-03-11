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    趙少康批「魏哲家是不是該抓起來？」 李忠憲打臉雙重標準

    趙少康稱說「魏哲家是不是該抓起來？」對此，學者李忠憲貼文打臉說，過去說要開放中國企業（如紫光）來台投資，當時趙少康等人怎未如此大聲疾呼！（記者洪瑞琴攝）

    趙少康稱說「魏哲家是不是該抓起來？」對此，學者李忠憲貼文打臉說，過去說要開放中國企業（如紫光）來台投資，當時趙少康等人怎未如此大聲疾呼！（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/11 19:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台積電擴大美國投資1000億美金，中國廣播公司前董事長趙少康稱說勾結外國有沒有觸犯外患罪，「魏哲家是不是該抓起來？」對此，學者李忠憲打臉說，過去說要開放中國企業（如紫光）來台投資，當時趙少康等人並未如此大聲疾呼，明顯顯示他們對不同情境的雙重標準。

    李忠憲在臉書發文表示，如果依趙少康的質疑邏輯要追究魏哲家，為何不追究過去所有在海外投資的台商？例如郭台銘的鴻海也在美國及中國投資，那是否應該「先抓郭台銘」？

    李忠憲表示，美國是台灣主要的國家安全夥伴，而非敵國，沒有要併吞台灣，將台積電投資美國與「外患罪」掛鉤並不合理，其實回應這一點就夠了！

    李忠憲表示，台積電赴美投資是企業的商業決策，而非政府「送掉」台積電。台積電仍然是台灣企業，核心研發與大部分生產仍在台灣，並未被「送掉」。 企業高層的海外投資行為，若無違反法律，則無理由被逮捕。台積電赴美投資是經過董事會決議，並無違法之處。

    據了解，針對台積電擴大對美投資案，趙少康昨晚貼文質疑說，護國神山台積電投資美國1千億美金，且將高階核心技術、研發中心移轉美國，究竟事先有沒有獲得賴政府的同意？如果沒有，「魏哲家是不是應該抓起來」？

    趙少康稱說「魏哲家是不是該抓起來」？學者李忠憲貼文駁斥不合理。（擷自臉書）

    趙少康稱說「魏哲家是不是該抓起來」？學者李忠憲貼文駁斥不合理。（擷自臉書）

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