台灣具無人機、衛星科技發展基礎 邱志偉：未來應強化台美合作

民進黨立委邱志偉。（資料照）

2025/03/11 19:54

〔記者謝君臨／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言9日接受本報專訪時提及，台美在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，也許未來有可能合作。對此，民進黨立委邱志偉表示，台灣在無人機、衛星等科技領域已具備一定發展基礎，這些技術具備高度合作潛力，未來值得進一步推動，強化美台產業鏈結與國際合作。

邱志偉指出，台灣擁有堅實的國防產業基礎，並具備優秀的民間科技研發與生產能力。在國際供應鏈變動及軍售延遲等挑戰下，透過軍購、商購、產業合作等多元方式強化國防自主能力至關重要，而「技術轉移」，則是確保國防產業可持續發展的核心關鍵。

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邱志偉說，因此，他提出「國防法」與「國防產業發展條例」修正草案，目的就是要在對外採購武器裝備的同時落實技術轉移，確保台灣不只是武器的使用者，更能參與研發與生產，進一步強化國防工業的自主能力。

邱志偉表示，總統賴清德已表態將優先編列特別預算，使國防預算達到GDP 3%以上；國防部長顧立雄也強調，特別預算將依據敵情威脅、戰備需求等因素編列。目前「海空戰力提升計畫」與「新式戰機採購」兩項特別預算將於2026年結束，未來是否延續計畫，或擇部分項目納入新特別預算、既有軍購計畫中，依防衛所需，列出優先項目提列至特別預算，都需要國防部整體盤點。

「倘若未來行政院提出特別預算，我也將全力支持，確保國防建設不受影響。」邱志偉說，尤其針對美國政策次長柯伯吉在參議院提名確認聽證會上的談話，他強調台灣應大幅提升防禦能力，聚焦於阻止入侵與突破封鎖，並特別關注加速、改革、強化軍售機制，擴大武器移轉與銷售，以幫助台灣提升自我防衛能力。若柯伯吉順利上任，對台美國防合作將是一大助力。

最後，邱志偉強調，無論是總預算還是未來的特別預算，都需要立法院的支持！然而，目前國內仍有部分立委罔顧國安，阻撓關鍵國防建設，甚至為了政治利益杯葛國防預算。要確保台灣擁有足夠的防衛能力，除了政策推動，人民的選擇同樣關鍵。他說，「只有讓真正關心國家安全的立委進入國會，國防建設才能順利推動，台灣才能強化防衛實力，維護台海和平與區域穩定。」

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