藍青年軍罷團稱未收到補件公文批「飛鴿傳書」 中選會打臉

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（中）、罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮（左一）。（資料照）

2025/03/10 14:31

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免熱潮持續加溫，迄今已有33位國民黨立委、1位無黨籍立委罷免案進入二階連署；不過，由藍軍對12位綠委的罷免案卻皆未過關，仍待補件。罷免綠委吳思瑤的「地動山瑤」團隊召集人賴苡任、罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮日前在中選會前數度質疑，遲遲未收到補件公文，今日雙雙遭中選會打臉。

中選會指出，有網傳述及有特定罷免案提議領銜8天未收到選務機關請其補提公函，此則謠言則核與法令規定、事實基礎均有不符。首先，該案罷免提議領銜人姓張並非姓賴，張姓領銜人於中選會文發36小時內即已收件，至賴姓人士（賴苡任）宣稱其為該案罷免召集人，但其並非法定領銜人，自無從收到選務機關請其補提之公函，更無其所稱或網傳所指張姓領銜人8天未收到公函之事。

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中選會也呼籲，該案張姓領銜人與宣稱為罷免案之賴姓召集人可就彼此是否有冒名領銜之事，以訴訟方式解決，又選務機關則可配合司法機關偵辦而提供相關文書確認該案罷免提議領銜人卻定為張姓人士並非姓賴，且賴姓人士亦非備補領銜人，則併予敘明。

另，針對罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮6日稱，至今未收到中選會補件公文，並質疑中選會是飛鴿傳書等語。中選會說明，經查該罷免案是李姓提議領銜人自己因故未收件，選務機關則有依法完成送達程序外，並有告知其因故未收件，應至南門郵局領取公函在案。

中選會強調，迄今為止，仍有網傳胡指李姓領銜人未收到公函係選務機關所致，此則與事實完全不符，實則選務機關不僅有依法送達在案，李姓領銜人也明知自己因故未收件，亦有前往南門郵局領取公函，故請網友停止造謠。

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