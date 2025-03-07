台中76據點收件要罷免「傀儡」立委！羅廷瑋說話了

台中市各區同步啟動罷免國民黨6名立委連署，圖為西區中美街罷免羅廷瑋連署攤位。（記者廖耀東攝）

2025/03/07 19:36

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨6名立委，包括廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣罷免一階提議全數審議過關，罷團今天合組「中彰雲罷免團隊」，聯合北上中選會領取二階連署書，強調正式啟動對台中、彰化、雲林國民黨立委罷免連署，這不僅是一次公民行動，更是對背離民意、罔顧選民託付者的嚴正警告。

「中彰雲罷免團隊」強調，罷免不是藍綠之爭，而是問責機制展現，呼籲所有支持民主、守護公民權利的台灣人、不分顏色政黨派別汰除不適任立委，而台中市全區有76個友善收件據點，即日起與民進黨市議員服務處聯合啟動收件，協助民眾填寫連署書。

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「敲羅行動」罷團強調，羅廷瑋是典型「傀儡立委」，選前討好選民，選後卻聽從黨意是「西瓜立委」，在重大議題上的立場搖擺，無法代表市民發聲是「媽寶立委」。

羅廷瑋表示，全台超過35名立委面臨罷免討論，讓民眾對政黨操作感到厭惡，民眾期待改善生活的政策，而非政治鬥爭，對於罷免等政治議題，理性、務實的回應才是王道。

羅廷瑋說，重心始終在選區服務與建設，並持續為台中爭取更多資源，例如推動「財政收支劃分法」，若成功實施，台中每年將增加262億元財政資源，特別是目前捷運多線齊發的關鍵時刻，這些實際作為才是回應選民期待最好方式。

「展翅廢翔」罷團說，罷免對象是在爆炸案現場直播的廖偉翔，平常不談政治市民，印象就是「喔！是不是在新光三越直播的那個？」 ，強調要罷掉直播主立委。廖偉翔並未對罷免一事做出回應。

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