國民黨立委鄭正鈐稱台積電投資美國是掏空台灣 劉崇顯喊話下架外行立委

國民黨新竹市立委鄭正鈐稱台積電投資美國是掏空台灣，新竹市議員劉崇顯則籲市民下架抹黑台積電又阻礙科技產業發展的外行立委鄭正鈐。（照片取自劉崇顯臉書）

2025/03/07 17:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對台積電赴美投資一案，新竹市國民黨立委鄭正鈐今天發文質疑總統賴清德眼睜睜看著台灣半導體關鍵技術被外移，戰略籌碼被削弱，批賴政府執政無能，刻意掏空台灣，對此，新竹市議員劉崇顯反批鄭正鈐不僅抹黑台積電又阻礙科技產業發展，籲市民加入罷免鄭正鈐的二階連署，下架外行立委。

劉崇顯說，台積電將在美國投資設廠的消息一出，近期就會迎來疑美陰謀論的高峰，他肯定台積電董事長魏哲家（以下簡稱CC）迅速與賴清德總統召開記者會，向國人明確且淺顯易懂的說明台積電的決策，其實就是單純的「商業考量」。

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然鄭正鈐不知道是壞還是笨，究竟是聽不懂CC的說明內容還是惡意做政治鬥爭，今日仍持續抹黑台積電會「變成美積電」，並抨擊台積電的決策是「掏空台灣」，相信這是多數竹科從業人員都無法認同的言論。

劉崇顯也提到台積電到美國設廠是因應客戶需求，美國的投資不影響台灣多蓋生產線是因為「目前所有產能加總依舊不夠」，此次美國設廠預計新增3個產線，但台灣目前為止的新增計畫就有11個產線。且美國研發中心並非新世代製程研發，CC特別針對此疑問強調，這是針對美國廠製程良率改善提升所做的研發，與新世代製程研發無關，以規模來比較，台灣的研發中心有1萬人，而美國廠僅約1千人。

劉崇顯也以自己過去在竹科擔任半導體工程師的經驗分享，美國研發中心的任務其實就是各個Fab都有的製程良率提升部門（YED），更何況，台灣在「半導體生產成本」上有著全世界都無法取代的優勢，實在不需要看到研發中心四個字就大驚失色。

他認為，鄭正鈐不僅是在抹黑台積電掏空台灣，更是抹煞相關科技產業鏈從業人員所付出的努力，只為一味附和傅崐萁、附和中共政府，意圖阻礙台灣與民主世界的國家盟友站在一起，呼籲大家靠手中的一支筆與二階罷免連署書，不要再讓這種外行立委丟竹科人的臉，罷免鄭正鈐就是罷免傅崐萁。

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