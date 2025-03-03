國民黨團：將修法讓義務役薪資不得低於基本工資 志願役加給增至3萬

立法院國民黨團召開記者會宣布軍人待遇改革4項方案，本會期將修法讓義務役薪資不得低於基本工資，並提高志願役勤務加給，從現行的1萬元提高至3萬元，另也將修法將戰鬥部隊的加給加倍、提高地域加給、超時加給等。（記者林欣漢攝）

2025/03/03 13:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開記者會宣布軍人待遇改革4項方案，本會期將修法讓義務役薪資不得低於基本工資，並提高志願役勤務加給，從現行的1萬元提高至3萬元，另也將修法將戰鬥部隊的加給加倍、提高地域加給、超時加給等，為國軍爭取應有的權益。

國民黨團書記長王鴻薇表示，總統賴清德已經宣布，未來的國防支出要達到GDP的3%，將從現在的6400多億元、GDP的2.4%，提高到8000多億元，因此希望這樣的國防支出，能嘉惠到現役的國軍，特別是第一線的基層，加上現在國軍召募困難，編現比只有78%，明顯偏低，要如何提高年輕人投入國軍的意願，在薪資待遇上就應做合理的提高。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委徐巧芯也說，國軍志願役正在流失中，因為待遇太低，只有大幅度拉升待遇，才可能讓民眾有願意從軍，也讓這些有愛國之心的民眾，有足夠的薪資，才能在保家衛國的時候，能保障自己的家人，所以先照顧好國軍，再做軍事採購，是這次修法最重要的原則。

王鴻薇、徐巧芯指出，國民黨團將修正軍人待遇條例、軍人保險條例、國軍退除役官兵輔導條例，包括讓義務役薪資不得低於基本工資；提高志願役加給，從現行的1萬元提高至3萬元；戰鬥部隊的加給應加倍，地域加給、超時加給也應提高，軍人保險保費改由政府全額補助，給予軍人更好、更完全的待遇，以及對上校以上的子女，提供教育補助費補助。

徐巧芯說明，所有修法加總的預算共445億元，賴總統所說的國防預算要增加到GDP的3%，這些預算只占其中的不到30%；另外，政府超徵5000多億元，國民黨提出的還稅於民占了約40%，還有60%可使用，大約3000億元，這次軍人改革的預算占不到15%。所以在財源的部分，國民黨也都幫政府考慮好了，不會因為軍人待遇的改革，讓對外的武器採購受到影響，或是對內民生等預算受到排擠。

國民黨團首席副書記長羅智強說，民進黨執政之後，兩岸關係轉壞，戰爭風險增加，因此確實有強大國防需要。國防預算如果真的有必要提高，因應目前兵凶戰危的狀況，請優先提高軍人的待遇，支持國民黨的提案。

王鴻薇強調，國防、軍人不分藍綠，國民黨團希望在提高防衛、增加防衛韌性的同時，能夠爭取國軍應有的權益，所以立法院在5日選出各委員會召委後，就會提出相關的法案，盼朝野不分黨派都能支持。

立法院國民黨團本會期將修法讓義務役薪資不得低於基本工資，並提高志願役勤務加給，從現行的1萬元提高至3萬元，另也將修法將戰鬥部隊的加給加倍、提高地域加給、超時加給等。（圖由國民黨團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法