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    率隊「北高一日」 黃國昌：一個人變一群人、柯文哲會很高興

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）28日參加一日北高自行車活動。（記者塗建榮攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）28日參加一日北高自行車活動。（記者塗建榮攝）

    2025/02/28 13:55

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今（28）清晨與立委黃珊珊等部分黨公職人員在新北市土城看守所集合後，前往台北市北投關渡宮，開始「一日北高」活動，黃國昌表示，前主席柯文哲看到「從他一個人變成一群人」延續他「北高一日」的傳統跟精神，應該會覺得很高興；並感慨柯文哲祖父走過白色恐怖年代，他自己卻深陷綠色恐怖。

    黃國昌率黃珊珊、立法院黨團主任陳智菡、新北市議員陳世軒、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等部分黨公職，今天一早約3點在看守所集合，出發前往關渡宮出發「一日北高」的騎腳踏車行程。

    黃國昌受訪時表示，一早從土城看守所出發時，心情很複雜，相信不僅是他，所有民眾黨、阿伯的支持者，大家的心情都一樣；但最重要的是，柯文哲在看守所內可以感受到「從他一個人變成了一群人」，延續他「北高一日」的傳統跟精神，應該會覺得很高興。

    黃國昌也說，過去這段時間，相信大家都可以感受到柯家人所歷經的巨大傷痛；過去柯文哲的祖父走過白色恐怖的年代，沒想到現在柯文哲自己陷入另外一種綠色恐怖，對於柯家人來講，見證台灣的歷史，關心的是台灣怎麼樣民主可以更深化，而不是在號稱民主進步黨的主政下，反而越來越退步。

    他說，昨天在法庭旁聽開庭的人，完全可以感受到柯文哲家人巨大的悲傷，「不管是政治還是法律，都不能脫離最基本的人性」，民眾黨全黨上下，絕對不會讓柯文哲的家人孤單，會陪他們一起面對接下來的所有挑戰。

    他也提到對他自己而言，過去幾個月遭遇人生中非常多的事情，除了黨、國家的事情、他也面臨父親的離去，因此充分能夠理解柯文哲的心情。

    台灣民眾黨主席黃國昌28日出席一日北高自行車活動，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌28日出席一日北高自行車活動，會前受訪。（記者塗建榮攝）

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