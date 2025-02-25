新竹棒球場覆土移除挖大秘寶？ 劉康彥：市府恐轉移自由車場安全問題

新竹棒球場挖出紅磚及廢電線等廢棄物大秘寶？包括檢調單位今天都到棒球場蒐證。（新竹地檢署提供）

2025/02/25 15:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場挖出大秘寶？新竹市府20日起在法院解除保全證據後，火速進場進行過重覆土移除工程，有媒體報導棒球場挖出廢棄紅磚及電線等廢棄物。而檢調單位今天也前往現場了解及蒐證。對此，市議員劉康彥今天發文稱，市府火速進進行棒球場過重覆土移除工程，恐為轉移自由車場的安全問題，圍魏救趙，跑去跟移除覆土毫無關係的棒球場外野開挖。

劉康彥提到，市府把上層的沙土跟下層的營建土石方混為一談，並搭配特定報導帶風向，轉移自由車場摔車意外的輿論。他昨晚在臉書論述，公共工程處理營建剩餘土石的規定「營建剩餘土石方處理方案」，和「挖填平衡」原則。簡單來說，就地回填是常見且合理的做法，細節不再贅述。

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此外，劉康彥也出示新竹市政府都發處核發的「棒球場拆除執照」，有騎縫章、有大印；另外，拆除執照最後還檢附建築事務所蓋章簽名的附件「監拆計劃書」，根據「壹、六、5」清楚提及，工程內容包括：本工程磚瓦、石塊就地回填。拆照文號是（108）府都建拆字第00020號，新竹市政府可自行調閱。

劉康彥也說，棒球場施工過程都有縮時攝影，什麼東西運進來運出去都有畫面可證，相關證物早在2年前都移送檢調。但倘若市府認為外野挖出大量混凝土石塊是大弊案、是人謀不臧，要再送一次檢調，他也請市府動作加快，趕緊蒐證，並要求相關監造廠商及承包商說明，該罰就罰，該辦就辦。

市議員楊玲宜也說，棒球場若在施工過程中有任何違法情事，民進黨絕對支持市府提告，該辦就辦。

劉康彥也提到，高虹安任內2023年3月新27日，市府相關單位（含政風處），就曾在棒球場內外野原土層草皮區、紅土區，停車場的草皮區、紅土區進行隨機取樣抽驗，挖掘位置及深度清清楚楚都有記錄。

根據工作紀錄，外野原土層草皮、紅土區的採樣結果，不良物比率都是0，也符合行政院公共工程委員會的標準，這是高虹安市府團隊的結論。但現在可以合理質疑，市府把原本符合規定且回填在下層的剩餘土石方挖出來，想刻意混為一談帶風向。

綠營民代也出示之前所挖掘的報告，並稱市府開挖外野區與過重覆土移除工程無關。（照片取自市議員劉康彥臉書）

綠營民代也出示之前所挖掘的報告，並稱市府開挖外野區與過重覆土移除工程無關。（照片取自市議員劉康彥臉書）

綠營民代也出示棒球場開挖拆除的相關公文，並稱市府開挖外野區與過重覆土移除工程無關。（照片取自市議員劉康彥臉書）

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