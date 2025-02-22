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    罷免洪孟楷「民主開講」登場 民團號召連署、招募志工

    瑜伽老師Cindy表示，希望透過「覺察、冷靜、堅定」的方式，守護台灣的未來。（記者羅國嘉攝）

    瑜伽老師Cindy表示，希望透過「覺察、冷靜、堅定」的方式，守護台灣的未來。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/22 18:37

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北第一選區罷免立委洪孟楷行動進入審核期，為提高二階段連署人數，公民團體「罷洪刻不容楷」於今（22日）、明（23日），在淡水殼牌倉庫舉辦「民主開講」。活動現場邀民眾遞交第2階段罷免同意書，並設立二階連署書資訊解說站、志工招募處；明日將邀請百合花學運政治工作者張益贍，分享政治行動經驗。

    「民主開講」今天以瑜伽方式展開，由瑜伽老師Cindy帶領放鬆伸展課程，她說，瑜伽不僅僅是外在的肢體動作，而是一種與呼吸同步的有意識練習。將這樣的理念帶入罷免行動，透過「覺察、冷靜、堅定」方式，守護台灣未來。

    「罷洪刻不容楷」公民團體領銜人方柏翔表示，23日的「民主開講」將邀請張益贍到場，與民眾分享政治行動經驗；另泰山區福泰市場於早上9點至中午12點、泰山古早弄糖下午3點至5點，皆開放收同意書、招募志工，下週將視情況調整時間；林口則因志工訓練活動，暫停連署站運作，並於下週恢復。

    公民團體「罷洪刻不容楷」於今、明兩天，在淡水殼牌倉庫舉辦「民主開講」。（記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」於今、明兩天，在淡水殼牌倉庫舉辦「民主開講」。（記者羅國嘉攝）

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