南投選委會審議罷免案提議人名冊有無符合規定 人數不足10日內補提

南投縣選舉委員會，22日召開委員會議，針對罷免案提議人名冊查對結果進行審議確認後函報中選會。（記者張協昇攝）

2025/02/22 17:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣選舉委會今（22日）下午召開委員會議，審議確認國民黨立委馬文君、游顥及民進黨縣議員蔡銘軒、陳玉鈴4件罷免案提議人名冊有無符合規定，刪除不符資格者後，將符合的件數等資料函報中央選舉委員會，如提議人數不足，將由中選會通知領銜人於10日內補提。

由署名「刪君計畫（all罷馬）」團體發起罷免國民黨南投縣第一選區立委馬文君，以及由署名「罷免游顥-去游除垢」團體發起罷免國民黨南投縣第二選區立委游顥，均達第一階段該選區選舉人數1%的提議人門檻，於2月3日向中選會遞交提議書；另有團體發起罷免民進黨縣議員蔡銘軒、陳玉鈴，也達第一階段提議人門檻，並於2月6日向中選會遞交提議書。

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南投縣選舉委員會依據「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」等相關規定，辦理提議人名冊查對作業，對於提議書沒有蓋章及簽名者逕予刪除，疑有冒名偽造等情形的提議書，也已寄發查詢單，向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章，若答復非本人予以刪除，另查對發現提議人為公務員、現役軍人身分也予以刪除，同時函請戶政機關查對提議人是否為被罷免人原選區選舉人，以及姓名、身分證統一編號與戶籍地書寫有無錯誤或不明，如不符規定，也會予以刪除。

南投縣選舉委會今下午即召開委員會議，由9名委員針對提議人名冊查對作業結果，做最後審議確認後函報中選會。

另據了解，罷免馬文君及游顥團體也已跨區合作，3月起所有連署點將可簽署二階段罷免兩位立委的連署書，並從今起展開街頭宣講活動，盼喚起更多人投入罷免行動，讓二階罷免連署書也能在法定期限內達標。

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