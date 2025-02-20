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    柯爸柯承發訃文曝光 柯文哲兒柯傅堯列孝孫首位

    民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，電子訃文柯文哲兒子柯傅堯列孝孫首位。（民眾黨新竹黨部提供）

    民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，電子訃文柯文哲兒子柯傅堯列孝孫首位。（民眾黨新竹黨部提供）

    2025/02/20 18:38

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，家屬已在新竹市私人生命會館設置靈堂，不少政商人士到場哀悼致意。民眾黨新竹黨部今天曝光柯爸電子訃聞，紅色的訃文以柯文哲、柯弟柯宇謙名義撰寫，而柯文哲之子柯傅堯列孝孫首位，外界解讀柯傅堯仍是傳統家禮上理解的「長孫」。

    柯爸電子訃聞提到，目前柯爸的靈堂已在靜宿生命會館設置，告別式將於3月10日上午9點於新竹市生命紀念園區景行廳舉行家祭，公祭則於9時40分舉行。

    訃聞中的追思文以柯文哲和柯弟柯宇謙名義撰寫：「柯承發緣盡於2月17日上午8時40分壽終蒙佛接引往生西方極樂世界，不孝男文哲、宇謙暨孝眷等隨侍在側，僅擇於3月10日上午9時於新竹市生命紀念園區景行廳舉行家奠禮，9時40分舉行公奠禮，恭請諸親友念佛供香普薰法界後，發引新竹羽化館火化靈骨安奉於香山大坪頂。」

    訃聞孝孫排行首位的仍是柯文哲兒子柯傅堯，也是一般人所理解的「長孫」之位。

    訃聞中雖懇辭奠儀、輓聯、花圈、花籃、陣頭、罐頭塔，仍有不少政商人士送來花籃弔唁，民眾黨新竹黨部主委李國璋說，已請葬儀社轉達，在告別式前一天的中午布置靈堂時，才會統一擺放花籃。

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