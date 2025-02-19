罷免宜蘭綠委陳俊宇 趕在「選罷法舊制最後適用日」壓線送件

罷免宜蘭綠委陳俊宇第1階段達標，宜蘭罷團趕選罷法舊制最後適用日送件。（資料照）

2025/02/19 18:23

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕公職人員選舉罷免法修正條文20日上路，宜蘭罷免民進黨籍立委陳俊宇陣線聯盟「滿城封宇」今天趕在適用舊制最後1天送件，4204份連署書已遞交中選會，正式啟動罷免程序。

「滿城封宇」今年1月初醞釀「罷陳行動」，6日舉辦首場公開連署活動，不到10天第1階段提議書已達標，超過4000人連署，今天罷團到中選會送件，會繼續宣傳收件，為第2階段連署做準備。

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「立委是民意代表，尸位素餐、無法為人民發聲、履行職務的立委就該被罷免。」聯盟指出，罷陳行動是基於立委陳俊宇未能履行競選承諾、問政表現令人失望，甚至多次背離民意，選區內許多選民對他的問政感到不滿。

聯盟說，選罷法新制20日上路，為避免後續罷免行動因新法上路產生影響，在新法上路前最後時刻，完成第1階段連署，將超過4千份連署書遞交中選會，繼續推動後續罷免行動。

聯盟說，中選會預計近期內審查，確認連署書的有效性，公布審核結果，會持續監督罷免程序，呼籲更多選民站出來表達意見，共同決定選區的未來。

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