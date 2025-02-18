徐巧芯酸曹興誠私德 吳靜怡諷：大聲小叫是為了遮掩陰暗面

時事評論員溫朗東曝光徐巧芯丈夫劉彥澧（圖）打牌的照片，爆料台中市府研考會主委劉彥澧，在上班時間去打德州撲克。（圖翻攝自溫朗東臉書）

2025/02/18 09:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，徐巧芯昨要求曹先交代私德爭議，反被時事評論員爆料徐的老公劉彥澧在上班時間去打德州撲克，對此媒體人吳靜怡發文質疑，劉彥澧身為公務員卻出入不妥當之場所，並質疑劉涉及「違法瀆職！」她也嘲諷「徐巧芯大聲小叫，恐怕是為了遮掩自己過多的陰暗面」。

吳靜怡在臉書發文諷刺，「國民黨立委不只豪宅、豪車到處花，連老公都是德州撲克周潤發！」她表示李彥秀一家人的美國、中國海外財產申報不實，傅崐萁被控不當饋贈中國修容組價值幾十萬到處發，現在又加碼徐巧芯立委老公出入不當博弈場所變周潤發，國民黨陷入誠信和道德危機！

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吳靜怡指出，劉彥澧被溫朗東踢爆，於上班日出入永和博弈場所，大玩德州撲克！她表示劉身為「臺中市政府研究發展考核委員會主任委員」，就是一位公務員，而根據「公務員廉政論理規範」第8點：公務員除因公務需要經報請長官同意，或有其他正當理由者外，不得涉足不妥當之場所。而「不妥當場所」依據警政署法定列舉範圍，也包含職業賭博場所及利用電動玩具賭博之場所。

吳靜怡質疑，「盧秀燕市長有允許徐巧芯立委的老公劉彥澧去打德州撲克嗎？若有，肯定是要借用其專才，發展台中又詐又賭的產業；若無，無論劉彥澧有沒有請假，都是違法瀆職！」

吳靜怡也諷刺，「立委徐巧芯深陷又詐又賭的環境，到底是出淤泥而不染，還是可能是詐財又嗜賭的家族共犯成員呢？」她也直言「徐巧芯大聲小叫的，不是來自為了中華民國的正義感，恐怕是為了遮掩自己過多的陰暗面」。

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