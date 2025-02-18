為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐巧芯酸曹興誠私德 吳靜怡諷：大聲小叫是為了遮掩陰暗面

    時事評論員溫朗東曝光徐巧芯丈夫劉彥澧（圖）打牌的照片，爆料台中市府研考會主委劉彥澧，在上班時間去打德州撲克。（圖翻攝自溫朗東臉書）

    時事評論員溫朗東曝光徐巧芯丈夫劉彥澧（圖）打牌的照片，爆料台中市府研考會主委劉彥澧，在上班時間去打德州撲克。（圖翻攝自溫朗東臉書）

    2025/02/18 09:02

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，徐巧芯昨要求曹先交代私德爭議，反被時事評論員爆料徐的老公劉彥澧在上班時間去打德州撲克，對此媒體人吳靜怡發文質疑，劉彥澧身為公務員卻出入不妥當之場所，並質疑劉涉及「違法瀆職！」她也嘲諷「徐巧芯大聲小叫，恐怕是為了遮掩自己過多的陰暗面」。

    吳靜怡在臉書發文諷刺，「國民黨立委不只豪宅、豪車到處花，連老公都是德州撲克周潤發！」她表示李彥秀一家人的美國、中國海外財產申報不實，傅崐萁被控不當饋贈中國修容組價值幾十萬到處發，現在又加碼徐巧芯立委老公出入不當博弈場所變周潤發，國民黨陷入誠信和道德危機！

    吳靜怡指出，劉彥澧被溫朗東踢爆，於上班日出入永和博弈場所，大玩德州撲克！她表示劉身為「臺中市政府研究發展考核委員會主任委員」，就是一位公務員，而根據「公務員廉政論理規範」第8點：公務員除因公務需要經報請長官同意，或有其他正當理由者外，不得涉足不妥當之場所。而「不妥當場所」依據警政署法定列舉範圍，也包含職業賭博場所及利用電動玩具賭博之場所。

    吳靜怡質疑，「盧秀燕市長有允許徐巧芯立委的老公劉彥澧去打德州撲克嗎？若有，肯定是要借用其專才，發展台中又詐又賭的產業；若無，無論劉彥澧有沒有請假，都是違法瀆職！」

    吳靜怡也諷刺，「立委徐巧芯深陷又詐又賭的環境，到底是出淤泥而不染，還是可能是詐財又嗜賭的家族共犯成員呢？」她也直言「徐巧芯大聲小叫的，不是來自為了中華民國的正義感，恐怕是為了遮掩自己過多的陰暗面」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播