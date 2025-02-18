傳罷免綠委有冒名、死人連署亂象 林俊憲：若屬實定提告

民進黨台南立委林俊憲（中）、王定宇（右二）傳遭提第一階段罷免提議連署，其他三位台南立委同僚林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）、郭國文（左二）於日前齊聚立法院開記者會表態相挺林、王兩人，反對惡罷。（資料照，林俊憲服務處提供）

2025/02/18 00:14

〔記者王俊忠／台南報導〕大罷免潮掀起，除了多縣市國民黨立委被提議罷免，民進黨方面也稱遭到國民黨私下運作的報復性罷免，民進黨台南立委林俊憲與王定宇兩人就被提第一階段提議罷免。有消息來源指林俊憲的一階提議罷免連署書中不乏冒名甚至有死人連署。對此，林俊憲強調，若真有冒名、死人參與連署等違法情事，會對幕後操作的違法者提出告訴。

消息來源透露，林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書3千多份，已由中央選舉委員會送到南市選委會查核所有提議連署人的資格是否合格，近日傳出市選委會查核出有一些提議書連署人是冒用他人身分連署，甚至有死人參與連署，也有連署人戶籍不在林俊憲的選區等問題，種種連署亂象令人傻眼、感到很離譜。這可能是這一波立委大罷免中，台南第1件傳出有死人參與連署的提議案。

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據記者側面了解，南市選委會已在2月8日左右接收到中選會送達的林俊憲、王定宇被提議罷免一階段連署書，其中有關林俊憲3千多份的連署書，確有出現連署人的戶籍不在林俊憲選區、冒用他人身分及死人參與連署的怪異情事，目前連署書的查核作業仍在進行中，市選委會會在收件後的20天內完成查核，將查核結果回報中選會。

據指出，查核結果回報給中選會後，由中選會去認定不合格的提議連署人書，對於資格不符合的連署書，中選會會剔除；至於不合格的連署書是否涉及違法？市選委會不會對此做出認定。

對於此事，立委林俊憲回應，罷免是人民參與政治的權利之一，他尊重選民的罷免權；其次，對於若有冒名或是死人參與連署的假罷免行動，一旦被選委會查出來，他絕對無法接受，會對操作這種假罷免的連署領銜人提出告訴、訴諸法律行動。

律師江信賢說明，涉冒名偽填連署書，當然會構成刑法上的偽造文書罪責，此外，因不當利用他人的個資及利用不實訊息冒填連署書，也會觸犯個人資料保護法、及公職人員選舉罷免法以不實訊息使罷免案通過之犯行，均可處五年以下有期徒刑；若參與共同謀議及實行者，亦屬共同正犯。

國內近來的立委大罷免行動，主因是藍、白陣營聯手在立法院推動綠營痛批不合理的多項法案，公民團體發動罷免國民黨立委；綠營控訴也遭國民黨發動報復性罷免，台南6席民進黨區域立委中，林俊憲與王定宇兩人被提第一階段提議罷免。而國民黨方面僅有一席不分區立委謝龍介，因為不分區立委是政黨票選出，依法不得罷免。

民進黨台南立委林俊憲（中）、王定宇（右二）傳遭提第一階段罷免提議連署，其他三位台南立委同僚林宜瑾（右一）、賴惠員（左一）、郭國文（左二）於日前齊聚立法院開記者會表態相挺林、王兩人，反對惡罷。（資料照，林俊憲服務處提供）

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