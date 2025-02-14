總預算三讀再協商？黃國昌曾當面詢問 韓國瑜答覆「審查完竣無從進行協商」

立法院長韓國瑜將針對總預算召開協商，立法院民眾黨團上午發函韓國瑜院長辦公室，盼能釋疑。（民眾黨團提供）

2025/02/14 14:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨天會見立法院長韓國瑜，會後立法院表示，韓國瑜將針對總預算盡速邀集各黨團召開協商。立法院民眾黨團上午發函韓國瑜院長辦公室，盼能釋疑；函文內容透露，民眾黨團總召黃國昌曾當面詢問韓國瑜，韓答覆總預算業已審查完竣，無從進行協商

立法院昨天發出新聞稿表示，日前總統邀集五院會商國政，會中相關院曾提及年度中央總預算審查後對於各院運作之影響，因此允諾帶回相關意見並邀集朝野溝通。昨天稍早亦已收到立法院民進黨團來函，韓國瑜院長將儘速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜召開協商。

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民眾黨團發函主旨：「針對本院所發出20250213立法院新聞稿，敬請說明」，函文內容說明表示，民眾黨團對於新聞稿內容深感困惑，敬請釋疑；針對立法院已完成審議、三讀通過之114年度中央政府總預算，依法應送至行政院，且依「立法院職權行使法」等相關法規，並無針對業已審定之中央政府總預算再召集協商之程序規定，亦無相關前例。

函文還說明，民眾黨團總召黃國昌於今年2月11日當面向韓國瑜請教行政院院長卓榮泰要求針對114年中央政府總預算進行協商乙事，韓國瑜清楚答覆，114年中央政府總預算業已審查完竣，無從進行協商。

函文內容指出，民眾黨團對於旨揭新聞稿深感驚訝、無法窺知其中之轉折。綜上，敬請韓國瑜辦公室賜知旨揭新聞稿所指之協商，在我國現行法制下應如何定位、如何理解，以維護台灣民主之法制與國會之尊嚴。

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