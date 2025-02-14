為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總預算三讀再協商？黃國昌曾當面詢問 韓國瑜答覆「審查完竣無從進行協商」

    立法院長韓國瑜將針對總預算召開協商，立法院民眾黨團上午發函韓國瑜院長辦公室，盼能釋疑。（民眾黨團提供）

    立法院長韓國瑜將針對總預算召開協商，立法院民眾黨團上午發函韓國瑜院長辦公室，盼能釋疑。（民眾黨團提供）

    2025/02/14 14:25

    〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨天會見立法院長韓國瑜，會後立法院表示，韓國瑜將針對總預算盡速邀集各黨團召開協商。立法院民眾黨團上午發函韓國瑜院長辦公室，盼能釋疑；函文內容透露，民眾黨團總召黃國昌曾當面詢問韓國瑜，韓答覆總預算業已審查完竣，無從進行協商

    立法院昨天發出新聞稿表示，日前總統邀集五院會商國政，會中相關院曾提及年度中央總預算審查後對於各院運作之影響，因此允諾帶回相關意見並邀集朝野溝通。昨天稍早亦已收到立法院民進黨團來函，韓國瑜院長將儘速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜召開協商。

    民眾黨團發函主旨：「針對本院所發出20250213立法院新聞稿，敬請說明」，函文內容說明表示，民眾黨團對於新聞稿內容深感困惑，敬請釋疑；針對立法院已完成審議、三讀通過之114年度中央政府總預算，依法應送至行政院，且依「立法院職權行使法」等相關法規，並無針對業已審定之中央政府總預算再召集協商之程序規定，亦無相關前例。

    函文還說明，民眾黨團總召黃國昌於今年2月11日當面向韓國瑜請教行政院院長卓榮泰要求針對114年中央政府總預算進行協商乙事，韓國瑜清楚答覆，114年中央政府總預算業已審查完竣，無從進行協商。

    函文內容指出，民眾黨團對於旨揭新聞稿深感驚訝、無法窺知其中之轉折。綜上，敬請韓國瑜辦公室賜知旨揭新聞稿所指之協商，在我國現行法制下應如何定位、如何理解，以維護台灣民主之法制與國會之尊嚴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播