伍麗華、陳瑩罷免一階送件 陳英鈐：罷免原民立委違反票票等值

前中選會主委、憲政學者陳英鈐提到，如果原住民立委可以用全部改選的方式罷免，政黨不分區選出的立委也可用同樣方式罷免；並強調，「一人一票、票票等值，是台灣民主重要根基，不能破壞」。（資料照）

2025/02/13 12:52

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免浪潮席捲全台，其中有罷免團體6日遞交山地原民立委伍麗華Saidhai Tahovecahe、平地原民立委陳瑩第一階段罷免提議書。對此，前中選會主委陳英鈐表示，原民立委選舉時每人投一票，少數族群也能當選，但罷免時採相對多數附4分之1門檻，得票第2多的立委，可能被得票第1多和第3多立委的支持者集中選票罷免，「違反一人一票、票票等值」。

陳英鈐表示，平地和山地原住民各選舉3名立委，以單記不可讓渡投票制（SNTV）方式選出，類似比例代表制，選舉時每人投一票，少數族群也能當選；罷免時採相對多數附4分之1門檻，得票第2多的立委，可能被得票第1多和第3多立委的支持者集中選票罷免，因此投票給第2名立委的選票和投票給第1名和第3名立委的選票並不等值，違反一人一票、票票等值。

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陳英鈐指出，如果3名立委同時被罷免，每一位選民可以針對每一個立委分別投下贊成或反對罷免，變成每個人有3票；但選舉的時候，每一人只有一票，多出來的2張票，就是多數用來霸凌少數的，這違反一人一票、票票等值。

陳英鈐認為，如果要繼續維持SNTV選舉方法，只能同時罷免全部立委，重新舉行選舉，開放其他人登記參與罷免改選，以SNTV的方式重新選出立委，才能符合憲法一人一票、票票等值的要求。他補充，要10%的原住民連署，其實非常困難，抄寫名冊例外。

陳英鈐也提到，如果原住民立委可以用全部改選的方式罷免，政黨不分區選出的立委也可用同樣方式罷免；並強調，「一人一票、票票等值，是台灣民主重要根基，不能破壞」。

以2024年原民立委選舉結果來看，山地部分，無黨籍泛藍立委高金素梅以3萬7131票居首、民進黨立委伍麗華Saidhai·Tahovecahe以3萬1874票居次，藍委盧縣一以2萬2284票居第三；平地部分，藍委鄭天財以4萬5242票居首，綠委陳瑩以2萬7431票居次，藍委黃仁以2萬0087票第三名當選。

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